Sin legalidad, Alito no tendrá legitimidad.- Beltrones

El senador priista electo Manlio Fabio Beltrones advirtió que la probable reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI carecerá de legitimidad porque no tendrá visos de legalidad.

"¿Considera que 'Alito' tendrá la suficiente legitimidad al frente del CEN?", se le preguntó en entrevista telefónica. "Primero, no tiene la legalidad, y al no tener la legalidad no se podrá tener la legitimidad", respondió.

El ex dirigente nacional del PRI consideró una imprudencia llevar a cabo la elección del presidente del partido dado que hay un par de impugnaciones que aguardan resolución.

"Alejandro Moreno todavía no puede cantar victoria", aseguró el ex Gobernador sonorense, "en este momento hay más priistas afuera del PRI qué dentro del PRI".

En su opinión, fue un acto de imprudencia este Consejo Político y esta reelección con estatutos no validados por el Instituto Nacional Electoral.

"No se ha impuesto la diligencia que amerita esta situación de un PRI que está en posibilidades de legitimar ilegalidades y, en el caso de que no nos den la razón, de vivir uno de sus últimos momentos de carácter institucional. El PRI no merece terminar su vida útil de esa manera', planteó.

"Yo no tengo un asunto personal con nadie: soy de vocación completamente antirrelecionista en un partido político como el PRI. Y las disidencias en un partido político son naturales. Nadie se debe ofender ni sentir lastimado personalmente".

"¿Se asume en la disidencia?", se le preguntó.

"Yo estoy en desacuerdo completamente con lo que está sucediendo en la vida interna del partido que ha sido tomada por un grupo muy disminuido que se refleja en un Consejo Político también bastante disminuido", respondió.

Beltrones decidió no participar en el ejercicio de votación que desde las 10:00 horas se desahoga en la sede nacional tricolor, como tampoco lo hicieron los ex presidentes priistas Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa.

El político sonorense salió al paso de las versiones que sugieren que no formaría parte de la bancada del PRI a partir del 1 de septiembre, cuando se instale la nueva Legislatura.

"Soy de los priistas que ha permanecido durante muchos años dentro del PRI no obstante sus vicisitudes. Siempre he respetado la legalidad que se da dentro del partido. Yo me conservo como de esos priistas que estamos inconformes con lo que está sucediendo pero dentro del PRI. El 1 de septiembre asumiré mi posición en el Senado y estaré en el grupo parlamentario del PRI, pero no contarán con un voto ciego", aseguró.