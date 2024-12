Gobernador de Chiapas anuncia operativos en comunidades

Por: El Universal

Diciembre 22, 2024 - 10:25 p.m.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar anunció que las Fuerzas Armadas ingresarán a las comunidades de la Sierra, Frailesca y Frontera, donde el Cártel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas Guatemala, reclutan forzosamente a hombres adultos, jóvenes y niños, para bloquear caminos, con el propósito de evitar el avance del Ejército y Guardia Nacional, porque los pobladores han denunciado que "abren camino" a las organizaciones criminales.

En un mensaje que envió, con motivo del Día del Policía, Ramírez Aguilar, dio a conocer, que las Fuerzas Armadas ingresarán a comunidades de la Sierra, Frailesca y Frontera, golpeadas por en un conflicto de las organizaciones criminales, por la lucha de territorio, desde hace tres años y medio.

"Vamos a ir al rescate de esos pueblos", "Vamos a ir y llegaremos para tomar control de las cabeceras", "Si habrá momentos y quizás horas difíciles; si habrá momentos de riesgo", "Si hay riesgo para nosotros, pero les aseguro que hay más riesgo para ellos (los criminales) porque a nosotros nos asiste la ley; nos asiste la reforma histórica".

La guerra de las organizaciones criminales en la Sierra, Frailesca y Frontera, ha dejado miles de personas desarraigadas de sus comunidades, decenas de desaparecidos y asesinados.

Incluso, un grupo de campesinos decidió ingresar a Guatemala para pedir refugio, donde el gobierno de ese país, les concedió permisos temporales, mientras se buscaba la pacificación en donde viven.

Ramírez Aguilar dijo que es el momento de rescatar a las comunidades que han sido golpeadas por la guerra criminal. "Ya basta, ya basta de utilizar a mujeres, a niños, adultos mayores, a hombres inocentes como rehenes para encubrir actividades ilícitas, conflictos y enfrentamientos. (Los criminales) no pertenecen a los pueblos, esa no es la lucha de los pueblos".

Por eso, las Fuerzas Armadas van a ingresar a las comunidades para liberar bloqueos carreteros. "Hemos decidido hacernos presentes en esos lugares donde hay ataques a las vías de comunicación.

Ese es un delito y le pido al fiscal tomar en cuenta para llegar con todo el peso de la ley". "¿Será posible que unos cuantos sometan a todo un pueblo? ¿Será posible que no abramos nuestra conciencia para decirles a nuestra familia que no nos debemos dejar?, cuestionó Ramírez Aguilar.

"Puedo entender, porque antes, y hay que decirlo, como es, antes nuestros mandos de las policías estatales estaban al servicio de la delincuencia, pero eso ya se acabó", reveló.

A 13 días que tomó en su poder el gobierno del Chiapas, la Policía Estatal dejó de colaborar con los criminales. "Hoy tenemos una Policía recta. Su tropa siempre ha sido recta, ha sido honorable: ¿No es así? ¿Y quiénes son los que les daban las órdenes? Los mandos, hay que decirlo, porque la gente comenzó a juzgar a la Policía de Chiapas".

"Me duele mucho, me lastima y me ofende las desapariciones de personas. Ya no quiero que haya familiares desaparecidos en sus comunidades o en sus colonias, queremos que sus caminos vuelvan a ser libres, queremos que nuestros campesinos, que los agricultores regresen a sus tierras a cuidar a sus parcelas, que regresen a cuidar sus trabajadores, sus milpas, que vayan a cuidar a sus animales y no estén bajo el temor de que si no van a hacer el bloqueo serán multados, serán tableados y lo que es peor a veces hasta asesinados. Se llegó la hora y se llegó el momento", expuso.

"Quiero decirles que cuando iniciemos estos operativos, se los aseguro, quedarán registrados en la historia, esta restauración de la paz será recordada en la eternidad y ustedes y nosotros seremos los protagonistas de que la paz no solamente se implora, la paz se conquista y la libertad igual", agregó el gobernador.

También anunció que el Instituto de Formación Policial va pasar a ser ahora la Unidad de la Seguridad Pública, para la formación de agentes, con contenido académico, con defensa personal, con el adiestramiento del uso de las armas, con el conocimiento jurídico al respeto de los derechos humanos".

Entre diciembre del 2023 y enero del 2024, más de tres mil personas de comunidades de Socoltenango, La Concordia y Chicomuselo, dejaron sus hogares, porque acusaron al Ejército y Guardia Nacional de tratar de ingresar a las comunidades para "abrir paso" a las organizaciones criminales para reclutar a hombres adultos y jóvenes.

En mayo del 2023, unas tres mil personas dejaron la comunidad El Lajerío, para buscar refugio en comunidades del municipio de Chicomuselo y Tuxtla, la capital de Chiapas.

Pero el desplazamiento no paró porque comunidades La Hacienda, Nuevo Pacayal, La Noria, Piedra Labrada, Emiliano y otras de Bella Villa y Chicomuselo, se quedaron sin habitantes.

Cientos de personas de la Sierra también han huido a Tuxtla, Comitán, San Cristóbal, Tapachula, Villahermosa, Tlaxcala, Ciudad de México y otras de la frontera norte, han informado los afectados.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) aseguran que en esas regiones unos 19 mil 729 niños y adolescentes han sido afectados por la violencia criminal, aunque la violencia se ha extendió a otras regiones, como la Selva, con lo que sumarían unos 31 mil 710 los menos de edad los afectados.