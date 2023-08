Asunto de libros es político, están desesperados, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un asunto político el freno a la distribución de los libros de texto gratuitos y dijo que sus adversarios están desesperados por la temporada electoral.

"Es politiquería porque están desesperados, vienen las elecciones, no les funciona nada y vaya que han recurrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo, pero antes... lo de los amparos de todo tipo. (...) Sí, sí se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico es un asunto político.

"Y las campañas (de los adversarios) en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, aunque no todos los medios manipulan, la mayoría sí, pero hay una minoría ejemplar, que sí informa. Pero bueno, vamos a continuar, no pasa nada mientras la gente esté consciente de lo que está sucediendo", comentó López Obrador en conferencia.

El viernes pasado, el Ministro Luis María Aguilar ordenó suspender la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua.

Aguilar concedió una suspensión a la Consejería Jurídica de la entidad tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la SEP por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros.

Un día antes, la Jueza Décima de Distrito de Chihuahua, Madhay Soto Morales, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto en la entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos, A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.