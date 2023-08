La denuncian por ordenar a su perro matar a otro en Tónala

CIUDAD DE MÉXICO.- La creadora digital Daniela Bono denunció por medio de sus redes sociales a Irlanda Berenice "N" de presuntamente ordenar a su husky atacar a "Huesos", un perro comunitario de la colonia Fuentes del Nilo en Tonalá, Jalisco; tras lo cual al ser evidenciada ordenó a su mascota morder a la joven.

En los videos que compartió Daniela Bono se puede ver a una mujer con leggins y top negro, jalar con una correa a un perro de color blanco mientras su perro, de raza husk, lo muerde del cuello. Aunque un hombre se acerca y le pide que lo suelte, la mujer dice que lo deje.

"¡Quítalo! ¡Quítalo, yo me lo llevo!", le pide el sujeto y la mujer sólo le responde "¡No, no lo voy (inteligible)", "No, suéltalo", le exige al señor y se niega a ordenarle a su husky que suelte a "Huesos".

"Hasta que lo mate"

Daniela Bono relató que los hechos fueron el pasado 10 de agosto, que Irlanda Berenice "N" se negó a permitir que le brindaran atención al lomito herido y que "ella lo está estrangulando con la misma correa de su perro, y su perro Husky atacándolo".

Aseguró que los vecinos salieron, algunos comenzaron a discutir con la mujer y ella sólo dijo: "hasta que lo mate", y a quien le interpelará les preguntaba "¿El perro es tuyo?".

Tras varios minutos, la mujer fue a la casa de Daniela Bono donde la amenazó para que borrara los videos y la joven se negó por lo que Irlanda Berenice "N" le ordenó a su husky a atacar a la joven además de golpearla.

"En el proceso de auxiliarme el niño de playera blanca sin mangas que sale en el segundo video también fue golpeado por la dueña del Husky dejándolo sofocado en el piso y pálido. El niño quería agarrar al perro de la correa para que dejara de morderme y le dio un puñetazo para que soltara al perro y siguiera mordiéndome. Esta mujer no tiene escrúpulos ni siquiera con los menores de edad", contó la joven.

Daniela Bono afirmó que ya se encuentra con asesoría legal para proceder contra la mujer por maltrato animal y lesiones, debido a que no es la primera vez que el huksy asesina a otro perro, además, la joven teme por su integridad y la de su familia.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado por estos hechos.