Empresarios de EU piden no aprobar reformas al vapor

La American Society of Mexico exhortó a los legisladores mexicanos a tomar tiempo para revisar el paquete de reformas que incluyen la del Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos para no aprobarlas al vapor.

En el arranque de la Tercera Convención Binacional de la American Society of Mexico, Larry Rubin, presidente del organismo, llamó a los legisladores a no sólo tomar dos días para la revisión de las reformas, sino más tiempo para escuchar todas las voces tanto al interior como al exterior del País.

"Estas no son reformas menores, se trata de cambios vitales que impactarán no solo en el marco legal interno, sino también en el marco de la relación comercial y política con nuestros principales socios, en particular con Estados Unidos.

"Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores", expresó.

Comentó que ante el alcance de las reformas propuestas debe analizar el impacto de las mismas, tanto en la población en general, como entre los inversionistas, especialmente de Estados Unidos que es el principal socio de México.

"Para las empresas estadounidenses en México, el Estado de Derecho significa muchísimo, por eso es nuestro interés pedirle y solicitar al Congreso de México que se tome el tiempo de deliberar en una de las reformas más cruciales, para este País, que es la reforma del Poder Judicial y de los organismos autónomos", recalcó.

Francisco Garza, CEO de General Motors México, indicó que la relación entre México y Estados Unidos es de las más fuertes en todo el mundo, por lo que se deben promover los espacios de diálogo e intercambio de ideas, para alcanzar metas y acuerdos comunes.

"Nuestra presencia refleja nuestra responsabilidad con la colaboración internacional y nuestro deseo de contribuir al progreso de ambas naciones, pues hemos sido testigos de transformaciones significativas a lo largo de décadas", dijo El directivo de GM.