Presentan 175 recursos contra suspensiones de elección al PJ

En un intento por frenar las suspensiones de la elección del Poder Judicial, el INE ha presentado ante tribunales colegiados 175 recursos de queja.

De acuerdo con funcionarios del organismo electoral, hasta el sábado, jueces de 28 entidades habían aceptado 225 amparos que interpusieron 3 mil 160 magistrados y jueces contra la elección.

De ese número, indica el reporte interno entregado a consejeros, 178 obligan al Instituto a suspender la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, programada para junio del 2025.

En el documento se aclara que únicamente tres son suspensiones definitivas.

Ante la tardanza de la Sala Superior del Tribunal Electoral de resolver el recurso que presentó el INE para que le otorgue "protección provisional a la continuidad de las actividades inherentes a la organización del proceso" del Poder Judicial, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, ordenó presentar los recursos de queja ante tribunales colegiados de circuito.

Esto ante la exigencia de otros consejeros de atacar las suspensiones a través de una vía adicional al Tribunal Electoral, que no ha respondido a su exigencia de resolver, pese a la urgencia.

En dichos recursos también insisten en que los jueces carecen de competencia para pronunciarse, a través de amparos, sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral.

Por ello, afirman, sus suspensiones para que el INE frene su actividad constituye una invasión de atribuciones que únicamente tendría, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recalcan que las decisiones de los jueces están obstaculizando las tareas del INE, y el tiempo corre.

En el reporte también se informa que el Instituto ha informado del cumplimiento de suspensiones a 61 jueces, y ha emitido 101 informes.

El martes pasado, los consejeros acordaron frenar cualquier acuerdo o actividad formal sobre la organización de la elección judicial.

Dicha decisión, afirmaron funcionarios, se tomó para proteger al personal del INE involucrado en la organización ante la amenaza de multas económicas y de cárcel si desacataban, pues, aseguraron, los consejeros están protegidos ante esas sanciones.

El miércoles pasado, Taddei insistió en que las resoluciones de los jueces meten en aprietos al organismo.

"Si los tiempos se van acortando, pues claro que coloca en una situación de extremas acciones que tendría que tomar el Instituto. Si esto se suspende de manera definitiva habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos.

"Nos meterá en un apuro esta espera, esta calma de no avanzar con actos jurídicos del Consejo General, sí nos podrá meter en una complicación, pero lo tendremos que resolver. Hemos sido respetuosos de las atribuciones de los jueces. Ellos pueden emitir estos amparos, sin embargo, no proceden los amparos en materia electoral. No por eso no vamos a ser respetuosos. Debemos de ser cautelosos y no equivocarnos en el camino", apuntó la consejera.