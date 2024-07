Renuncia Joe Biden a reelección y da su apoyo a vicepresidenta Kamala Harris

* Donald Trump reaccionó al abandono de la carrera presidencial de Joe Biden, lo tachó de "corrupto" y como alguien que "nunca fue apto" para el puesto, pero él remediará todo "el daño" realizado en el mandato del demócrata. * "El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para Presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue! sólo alcanzó el cargo de Presidente con mentiras, Fake News y sin salir de su sótano". *"Si Joe Biden no es apto para buscar la presidencia, no es apto para desempeñarse como presidente. Debe renunciar de inmediato. Espero con ansias que llegue el 5 de noviembre", dijo el republicano presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.