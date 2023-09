Niega Petro haber sido diagnosticado con autismo

Bogotá, Colombia .-El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó haber sido diagnosticado con una condición dentro del espectro autista (antes síndrome de Asperger) cuando era menor de edad como afirmó su hermano en una entrevista.

"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", escribió el Mandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

Petro explicó que esa enfermedad comenzó a diagnosticarse en 1994 cuando él tenía 34 años de edad.

"Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando eramos niños", agregó.

En entrevista con Los Informantes, Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, hizo referencia a dicha condición en defensa a diversas críticas que se han hecho en contra del Mandatario por ausentarse de eventos en los que es esperado, y ante rumores de que está enfermo de gravedad.

"Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Mandatario está enfermo y eso no es (cierto). El Asperger no tiene que ver con una enfermedad, sino con una característica del ser", dijo Juan Fernando.

Además, contó que ambos fueron diagnosticados a los 16 años por un psicólogo escolar.

Con la emisora de radio Blu, negó que las ausencias del Mandatario se relacionen con su presunta condición dentro del espectro autista.

"No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad, es una característica del ser de una persona", añadió.

En 2018, la OMS instruyó eliminar el término de "Asperger" y nombrarlo dentro del espectro autista.

El síndrome se considera una forma de autismo de alto funcionamiento, en la que las personas que viven con el diagnóstico presentan dificultades para la interacción social.