Critican a Edwin Luna tras suspender concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, vuelve a estar en medio de la polémica luego de que este pasado sábado, durante su más reciente presentación, abandonara el escenario después de haber interpretado solo cuatro canciones.

En distintos videos, que ya circulan por plataformas como TikTok , se puede observar el momento exacto en el que un sujeto vestido de negro se acerca al cantante y lo jala para sacarlo del lugar ante la mirada de confusión del resto de la banda y el público presente.

Horas más tarde, Luna a través de sus redes sociales, ofreció una disculpa a sus fans y se dijo sumamente avergonzado por lo sucedido, aunque no dio más detalles al respecto: "Le pido una disculpa a toda la gente de Everett. No sé bien que pasó, pero llegó el sheriff y me abrazó para sacarme corriendo del escenario", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Posteriormente, en un video que subió a TikTok, el intérprete de "Borracho de amor" explicó que el evento había sido cancelado por cuestiones de seguridad, ya que habían sido identificada la presencia de algunos hombres armados: "Subí al escenario a las 8:30, la idea era terminar a las 10:30 pm, pero llegó el sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada en el lugar", agregó.

Edwin terminó su comunicado asegurando que este es el tipo de cosas que jamás esperan que suceda en una presentación en vivo, por fortuna tanto él como el resto de la banda se encontraba bien y fuera de peligro.

Las palabras de Luna causaron diferentes reacciones entre los usuarios, principalmente porque en los clips se ve que únicamente él fue escoltado a las afueras del lugar, mientras que el resto de la banda permaneció frente al público.

Esto hizo que se empezara a cuestionar la veracidad de su historia o que muchos le recriminaran por no tomar las mismas medidas con sus compañeros, quienes también pudieron estar en peligro: "¿y por qué a los de la banda no los sacaron, a caso ellos no son importantes?", "no nada más era sacarte a ti, también era a tus músicos", "Es puro show", "Solo lo sacaron a él ¿y los músicos? ¿acaso creen que no importan?", "Ya van varias veces que hace lo mismo", "Pero también los del grupo son importantes, por qué los dejaron allí", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Otros más agradecieron que las cosas no hayan pasado a mayores y hasta felicitaron a los escoltas por actuar rápido ante la emergencia: "Que bueno que te encuentras bien Edwin", "Gracias a Dios que estás bien", "Lo bueno que se dieron cuenta y no hubo nada que lamentar", "Así se actúa frente a una emergencia", "yo estuve ahí y vi cuando pasó todo. Dios te bendiga espero pronto puedas venir otra vez", agregaron.

Hasta este lunes ni las autoridades locales ni el cantante han ofrecido más detalles sobre las presuntas personas armadas o de la cancelación del evento.