Mantiene Atlas solidez defensiva.- Mora

GUADALAJARA, Jalisco .-Benjamín Mora no vio debilidades defensivas del Atlas en su derrota de 2-0 ante San Luis, la cual le costó romper una racha de cuatro jornadas sin perder.

Para el técnico de los Rojinegros, los goles del cuadro potosino fueron circunstanciales y no por errores de su bloque defensivo.

"Hablamos de la solidez defensiva que hemos tenido y sigue siendo la misma, me parece que los goles fueron circunstanciales. No creo que tengamos debilidades defensivas, seguimos siendo el equipo sólido defensivamente y también estamos mejorando en el tema de la posesión", comentó Mora.

"Al principio tuvimos un descuido que es normal en el futbol que pueda suceder en algún momento, no creo que haya sido... no tiene nada que ver con el bloque defensivo en realidad y después de ahí fue una pelota detenida y ellos cobran rápido".

El 2-0 del San Luis se dio en un tiro de esquina que remató Unai Bilbao y en una jugada en la que había un segundo balón en el área rojinegra al momento del cobro.

"Lo del balón no sé, eso lo pueden responder los jugadores, no sé si distrajo o no", señaló el entrenador de los zorros.

El Atlas se quedó con nueve puntos y en el noveno lugar de la tabla general. El Apertura 2023 entra en una pausa por la Fecha FIFA y en el regreso a la actividad, el equipo tapatío recibirá a los Tigres el 17 de septiembre en el Estadio Jalisco.

"Tengo un equipo importante, con jugadores muy interesantes, el cual tengo que hacerlo jugar, hacerlo efectivo, ese es mi trabajo y esperamos mejorar partido a partido", señaló Benjamín Mora.