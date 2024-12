Presidente de Ecuador anuncia fin de racionamientos de electricidad

Por: Agencia AP

Diciembre 10, 2024 - 01:45 p.m.

QUITO, ECUADOR. — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el martes que los racionamientos diarios de electricidad, que comenzaron a mediados de septiembre, se terminarán a partir del 20 de diciembre tras la recuperación de la generación hidroeléctrica y la venta de energía por parte de Colombia.

En sus redes sociales el mandatario destacó que el gobierno ha hecho todo lo necesario para que "independientemente de las condiciones climáticas que nos afecten en el futuro, esta sea la última crisis energética que golpee de esta forma al Ecuador".

Precisó que se ha recuperado la generación de la infraestructura instalada tanto térmica como hidroeléctrica además de nueva generación, la compra de energía a Colombia y la mejora de las condiciones meteorológicas. Desde inicios de mes se han registrado fuertes y generalizadas lluvias en todo el país.

Añadió que este año "ha sido duro" y agradeció a los ecuatorianos "por su resiliencia y fortaleza".

Debido a lo que las autoridades han llamado la peor sequía en décadas, Ecuador sufre racionamientos de energía eléctrica diarios, llegando en su peor momento a 14 horas de cortes que provocaron pérdidas por por unos 7.500 millones de dólares al sector productivo y comercial, de acuerdo con evaluaciones de sus respectivos gremios.

El analista y expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctrico, Fernando Salinas, puso en duda el anuncio de Noboa y dijo a The Associated Press que "el país registra un déficit de más de 900 megavatios y en las actuales condiciones no se puede prever de dónde saldrá la energía para saldar ese déficit".

Añadió que lo que puede respaldar el anuncio de Noboa "es que comience a llover de manera más pronunciada durante estos días, que es algo probable" con lo cual se puede reactivar la generación hidroeléctrica en forma más estable.