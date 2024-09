Critica Donald Trump apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris

Donald Trump se refirió a la cantante Taylor Swift como una "persona muy liberal" y predijo que "pagará un precio" por respaldar a Kamala Harris en la carrera presidencial de 2024.

"No era fan de Taylor Swift. Era solo una cuestión de tiempo. Ella no podía, no era posible apoyar a Biden. Pero ella es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata y probablemente pagará un precio por ello en el mercado", dijo en entrevista al programa Fox & Friends.

Trump, de 78 años, desvió la atención hacia Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, quien ha expresado su apoyo a Trump.

"Bueno, en realidad me gusta mucho más la señora Mahomes, si quieres saber la verdad. Ella es una gran fanática de Trump", agregó.

Swift anunció su respaldo a Kamala Harris poco después del debate presidencial, expresando su apoyo a través de redes sociales.

"Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda", escribió la cantante de 34 años.

Asimismo, Swift compartió en sus historias de Instagram un enlace para que los jóvenes se registren y encuentren las fechas e información pertinente para votar por adelantado. También exhortó a sus seguidores a investigar a fondo las propuestas de los candidatos.

"Como muchos de ustedes, vi el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que adoptan estos candidatos sobre los temas que más les importan.

"Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas propuestas y planes para este país", aseveró la intérprete de "Cruel Summer".