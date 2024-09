A la política... sin armas

Haber incursionado en el mundo del modelaje, fue para Melania Trump su preparación hacia su desempeño como Primera Dama y esposa del magnate Donald Trump.

Ésta fue la reflexión a la que llegó la eslovaca-americana en una entrevista que hizo con Ainsley Earhardt para Fox News y la cual fue transmitida en el canal estadounidense.

"Creo que nada me preparó para ser la Primera Dama y plantarme enfrente del mundo de la industria de la moda. Es glamorosa, pero al mismo tiempo, es muy dura.

"Todos te juzgan, te forman de alguna manera y puede ser cruel como el mundo. Por esto, nada me preparó más que la moda para esto. Te da una piel más gruesa", opinó Melania en la conversación que duró más de una hora, y fue editada por términos de espacio.

SU CALVARIO

Conoció a su esposo, contendiente por el Partido Republicano a la presidencia de EU, en una fiesta del Kit Kat Club, durante el Fashion Week de Nueva York, en 1998.

En ese entonces, su nombre era Melania Knauss y comenzaba su carrera como modelo, la cual la llevó a pasarelas de Europa y Asia e incluso le hizo posar desnuda para distintas revistas que luego fueron motivo de publicaciones sensacionalistas al respecto.

"Para nuestra primera cita me llevó a Bedford, Nueva Jersey, porque necesitaba checar algo de una propiedad en la que estaba interesado. Fue lindo porque estuvimos los dos solos en el automóvil por una hora, hora y media. No había ruido, no había gente, y en ese tiempo, ya era conocido como una celebridad. Entonces, fue lindo estar juntos los dos", comentó Melania.

Donald Trump, uno de los personajes más controversiales de la política y el entretenimiento, fue elemental en el reality El Aprendiz y copropietario de la firma Miss Universo de 1996 a 2015.

Hizo de Melania Trump una Primera Dama fashionista, muy alejada de la controversia de su marido, cuando éste fue Presidente de los Estados Unidos del 2017 al 2021.

SU HISTORIA

"Nunca hablamos de política (cuando empezamos a salir). Pero ¿era tarde o temprano? No mencionó que quería ser Presidente, pero siempre estuvo involucrado en la política. Estaba muy conectado a esa parte, y especialmente comprometido con este país".

Recordó que Donald le propuso matrimonio en el 2004 con un anillo valuado en un millón y medio de dólares, y fue precisamente luego de que se vieron para una cita, después de la Met Gala de ese año.

"Era mi cumpleaños, y era la Met Gala. Todo en uno. Ya estábamos en casa y los dos de etiqueta. Y me propuso matrimonio", dijo Melania Trump, quien nació el 26 de abril de 1970.

Y recalcó que desde que lo conoció, y cuando le dio el sí, sintió que tuvieron la mejor vibra entre ellos. "Me encantaba la visión que tiene y la conexión que tenemos. Fue muy especial", aseveró.

SU HIJO

La principal conexión que Melania tiene con Donald es su hijo Barron, quien tiene 18 años y estudia Negocios en Stern School of Business de Nueva York.

"Quiere estar en Nueva York y vivir ahí para estar en su casa, y lo respeto. Es un ser humano increíble, un joven amoroso. Me siento muy orgullosa de él y de su fortaleza y de su inteligencia.

"Es muy sabio, es muy amable. Está disfrutando su época en la universidad. Espero que tenga la mejor experiencia porque su vida es muy distinta a la de cualquier chico de 18, 19 años", acotó la ex Primera Dama y aspirante nuevamente a este título.

Lamentó el intento de asesinato que vivió su marido hace poco más de dos meses, cuando un individuo le disparó y lo hirió en la oreja.

"Es impactante esta cantidad de violencia que hay contra mi esposo. Especialmente cuando todos escuchamos de parte de los líderes de oposición y de los medios que fue un ataque a la democracia, llamándolo con nombres viles. Eso solo enardece e impulsa una atmósfera tóxica hacia la gente que desea hacer daño, y todo tiene que parar.

El país necesita estar unido y los impulso a que lean la carta que escribí el 14 de julio, nuevamente. Porque esto no puede continuar. Pienso que alguien estaba detrás de él, es como si el país lo necesitara. - Melania Trump / Ex Primera Dama