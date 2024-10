Se acerca recta final

Washington, EU

Casi una semana después de los tropiezos verbales en el único debate vicepresidencial, el demócrata Tim Walz aprovechó su primera aparición de campaña en un programa de noticias dominical para defenderse de las críticas a su postura sobre el derecho al aborto y "reconocer" declaraciones erróneas del pasado.

La entrevista en "Fox News Sunday" reflejó un bombardeo mediático más amplio de la candidata presidencial Kamala Harris y su compañero de fórmula, mientras los demócratas buscan atraer la atención pública en los últimos 30 días de la campaña contra los republicanos Donald Trump y JD Vance.

Harris grabó una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS que se transmitirá el lunes por la noche. El martes aparecerá en el programa de radio satelital de Howard Stern, "The View" de ABC y "The Late Show" con Stephen Colbert en CBS. Su entrevista en el podcast "Call Her Daddy" se publicará más tarde el domingo. Walz estará en el programa de ABC de Jimmy Kimmel el lunes.

HABLAN DE ALIANZAS

En un extracto de su entrevista con "60 Minutes", Harris trató de evadir la pregunta sobre si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu era "un aliado realmente cercano". Harris respondió diciendo que "la mejor pregunta es, ¿tenemos una alianza importante entre el pueblo estadounidense y el pueblo israelí? Y la respuesta a esa pregunta es que sí".

El tema de Oriente Medio surgió en la entrevista de Walz en Fox, donde la presentadora Shannon Bream presionó al gobernador de Minnesota sobre si Israel tiene derecho a atacar preventivamente las instalaciones nucleares y petroleras de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles de Teherán contra Israel. Walz no respondió completamente a esto durante su debate de la semana pasada con Vance, senador de Ohio.

Walz dijo que "las operaciones específicas se tratarán en ese momento". Agregó que Israel tiene derecho a defenderse y que Harris trabajó con Israel la semana pasada para repeler el ataque iraní. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que no apoyaría un ataque israelí contra sitios relacionados con el programa nuclear de Teherán.

PROTECCIÓN DEL ABORTO

Walz defendió una ley que firmó como gobernador para garantizar la protección del aborto, diciendo que "pone esto en manos de la mujer y sus proveedores de atención médica". Cuestionó la declaración de Trump de que no firmaría una ley nacional que prohíba el aborto.

En cuanto a la economía, Walz dijo que las propuestas de Harris harían la vida más asequible para la clase media al ayudar con la construcción de 3 millones de nuevas viviendas y ampliar los créditos fiscales para los padres. Dijo que los aranceles propuestos por Trump podrían aumentar los costos en un estimado de 4.000 dólares al año para una familia típica.

Walz también enfrentó preguntas en la entrevista sobre declaraciones erróneas relacionadas con su servicio militar, arresto por conducir ebrio, tratamiento de infertilidad para su familia y afirmaciones de haber estado en Hong Kong antes de la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989 en China.

"Admitiré cuando hable mal", expresó Walz.