No borran impacto de condenas los indultos

Por: Agencia AP

Enero 15, 2025 -

WASHINGTON, DC.- Indultar a los alborotadores que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, hace cuatro años, no puede borrar la verdad sobre lo que ocurrió ese día, afirmó el martes el fiscal federal principal de Washington, D.C., mientras se prepara para dejar el cargo.

"No hay forma de deshacer estas acusaciones", dijo el fiscal federal, Matthew Graves, a The Associated Press. "La reivindicación del estado de derecho ya ha ocurrido. Y nadie puede quitar eso".

Graves ayudó a liderar la investigación más grande en la historia del Departamento de Justicia, supervisando cientos de casos contra los alborotadores que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Su sucesor, quienquiera que sea, puede presidir un abrupto final de ese trabajo.

El presidente electo Donald Trump ha prometido indultar a los alborotadores del Capitolio cuando regrese a la Casa Blanca la próxima semana, pero Graves evidenció que los indultos no pueden deshacer "el registro que se construyó a través de estas acusaciones y la responsabilidad que ya se ha impuesto".

"Siempre habrá un registro público de lo que ocurrió el 6 de enero, y las personas que deseen conocer los hechos podrán descubrir los hechos", indicó Graves.

Graves, que se ha enfrentado a una avalancha de ataques en línea y peticiones de represalias por parte de los partidarios de Trump, dijo que no tiene planes de solicitar un indulto en su nombre antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo.

"Ni siquiera sé por qué podría ser indultado como fiscal", agregó. "Aquí no hay delito. Sólo hay servidores públicos haciendo su trabajo y haciendo cumplir la ley".

Graves, quien asumió el cargo en noviembre de 2021, planea renunciar el jueves antes de la investidura de Trump el lunes. Trump ha prometido emitir indultos a los alborotadores del Capitolio en su primer día de regreso en la Casa Blanca, refiriéndose a ellos repetidamente como "rehenes" y "patriotas".

Más de 1.500 personas han sido acusadas de delitos relacionados con los disturbios en el Capitolio. Casi 1.300 de ellas se han declarado culpables o han sido condenadas por un juez o jurado después de juicios. Y más de 1.000 acusados por los disturbios han sido sentenciados, y aproximadamente dos tercios recibieron una condena de prisión que oscila entre varios días y 22 años.

Solo dos acusados por los disturbios en el Capitolio han sido absueltos de todos los cargos, en ambos casos por un juez después de un juicio sin jurado. Muchos partidarios de Trump han citado eso como evidencia de que los jurados de Washington no pueden ser justos e imparciales.

Graves cree que la tasa de condenas casi perfecta de su fiscalía refleja la fuerza de sus pruebas. Muchos alborotadores usaron teléfonos celulares para grabar y relatar sus crímenes y publicaron confesiones en redes sociales en los días siguientes a su ataque, que interrumpió la transferencia pacífica del poder presidencial de Trump a Biden después de las elecciones de 2020.

"Este es el crimen más grabado en la historia del país", comentó Graves. "Las pruebas son simplemente abrumadoras en estos casos. Como alguien que es un fiscal de carrera, es raro que tengas tantas pruebas, por eso estás viendo estos resultados".

Más de 100 policías resultaron heridos mientras defendían el Capitolio de una multitud de partidarios de Trump. Trump no ha especificado si indultaría a los alborotadores que agredieron a los policías, pero el vicepresidente electo JD Vance dijo durante una entrevista televisada el domingo que los alborotadores que participaron en la violencia "obviamente" no deberían ser indultados. Vance más tarde afirmó que había un "área gris" en algunos casos.

Graves dijo que no ve ninguna base para un indulto o clemencia en ningún caso del 6 de enero. También expresó confianza en que el Departamento de Justicia pueda permanecer libre de interferencias políticas.

"Llegué como fiscal de carrera durante un gobierno republicano", afirmó. "Nunca he visto ni un atisbo de interferencia política en mi tiempo como fiscal de carrera. Tiendo a creer que el pasado es prólogo".