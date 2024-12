El equipo antiinmigrante de Trump: Todas las herramientas de ley contra los ilegales

Por: Agencia Reforma

Diciembre 09, 2024 -

WASHINGTON, DC.- El Presidente electo, Donald Trump , terminó de dar forma esta semana al equipo de funcionarios de su próximo Gabinete, encargado de instrumentar una draconiana política migratoria ya no sólo enfocada en el endurecimiento fronterizo, sino de deportaciones desde el interior de Estados Unidos.

Considerado por Trump como el tema de mayor interés para sus votantes, el control migratorio estará a cargo de un equipo que incluye a personajes como una leal Gobernadora republicana hasta funcionarios de carrera pasando por la elevación de su principal asesor migratorio a un puesto más prominente.

A pesar de que los "encuentros" de migrantes irregulares en la frontera con México disminuyeron de 2.4 millones en el Año Fiscal 2023 a 2.1 millones en el Año Fiscal 2024, el equipo de línea dura de Trump encabezado por su Asesor de Seguridad Interna, Stephen Miller, percibe una invasión que debe terminar.

"Todo va a cambiar el 20 de enero, porque el Presidente de los Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas legales, diplomáticas y financieras para detener la entrada de todos los extranjeros ilegales a este País", dijo Miller esta semana a la cadena de televisión Fox News sobre los planes inmediatos.

Con apenas 32 años de edad al llegar a trabajar en la primera Casa Blanca de Trump en 2017, Miller es descendiente de refugiados judíos de la ex Unión Soviética, pero eso no ha sido obstáculo para llegar a convertirse en el arquitecto del restriccionismo migratorio trumpista con un nivel de influencia mayor.

Definido como "El Agitador" en una reciente biografía escrita por la periodista Jean Guerrero, Miller es el autor de buena parte de los discursos del próximo Presidente acuñando frases insignia de Trump -como la de una supuesta invasión migrante- así como la principal propuesta de hacer deportaciones masivas.

"No habrá beneficios (para migrantes). No habrá entrada (de migrantes). No habrá asilo. No habrá admisiones. (Los migrantes) podrán enfrentar un proceso legal, seguramente serán arrestados, y definitivamente serán deportados (de EU)", dijo Miller sobre su plan migratorio a partir de enero.

Desde su lugar como asesor en la Casa Blanca, Miller incubó las principales medidas de control migratorio de Trump -incluyendo una drástica reducción en las admisiones de refugiados- y fue frecuentemente acusado de invadir las atribuciones de los Secretarios de Seguridad Interna sobre política migratoria.

Conocida por su irrestricta lealtad a Trump en los últimos años, la aún Gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue presentada ya como la nominada a Secretaria de Seguridad Interna en el próximo Gabinete pero analistas dan por descontado que el diseño de la política migratoria estará con Miller.

RODNEY SCOTT EN LA ADUANA

Convertido en otro de los principales exfuncionarios fronterizos que apoyaron la campaña de Trump, el exjefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, será el nuevo titular de la Oficina de Protección y Control de Aduanas (CBP, en inglés), la agencia estadounidense encargada de la vigilancia de todas las fronteras.

En agosto de 2021, la Administración del Presidente Joe Biden forzó a Scott a dejar el cargo al frente de la Patrulla Fronteriza al oponerse públicamente a la prohibición de usar el término "extranjero ilegal" (ilegal alien) para referirse a los migrantes irregulares y tras su retiro se acercó al movimiento trumpista.