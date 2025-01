Detendrán a migrantes denunciados por robos

Por: Agencia AP

Enero 18, 2025 -

WASHINGTON, DC

El Senado se encamina hacia una votación final sobre una legislación que daría a los estados el poder de desafiar las políticas federales de inmigración y requeriría que las autoridades federales detengan a inmigrantes acusados de robo y delitos violentos, estableciendo un nuevo tono sobre la inmigración mientras Donald Trump ingresa a la Casa Blanca.

¡Los republicanos del Senado, que recientemente han alcanzado la mayoría, han hecho de la llamada Ley Laken Riley (que lleva el nombre de un estudiante de Georgia que fue asesinado el año pasado por un hombre venezolano) una prioridad máxima, convirtiéndola potencialmente en el primer proyecto de ley que Trump firme como presidente.

El viernes, el proyecto de ley superó un obstáculo procesal clave por 61 votos a favor y 35 en contra, con 10 demócratas que votaron junto con los republicanos para avanzar hasta la votación final. El Senado tiene previsto votar la aprobación final el lunes después de la investidura de Trump, pero la Cámara también tendrá que analizar los cambios realizados al proyecto de ley.

Los demócratas, que el año pasado dejaron que una legislación similar se estancara, inicialmente apoyaron la apertura del debate sobre el proyecto de ley, lo que indica una nueva disposición a considerar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal después de sus derrotas electorales. Sin embargo, la mayoría votó en contra de avanzar el proyecto de ley a una votación final después de que no pudieron hacer cambios significativos a la legislación.

"El pueblo estadounidense está preocupado, y con razón, por la crisis de inmigración ilegal en este país, y envió un mensaje claro en noviembre: quiere que se aborde", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, un republicano de Dakota del Sur, quien describió el proyecto de ley como "el primero de muchos" sobre el tema.

En los primeros días del nuevo Congreso, los republicanos han desafiado a los demócratas a que se unan a ellos en sus esfuerzos por restringir la inmigración ilegal y deportar a los inmigrantes vinculados con delitos. En varios casos, lo han logrado. La mayoría de los demócratas del Senado votaron a favor de impulsar la Ley Laken Riley la semana pasada, mientras negociaban cambios en el proyecto de ley.

En la Cámara de Representantes, todos los republicanos, así como 48 demócratas, votaron a favor de aprobar una versión similar del proyecto de ley este mes. Y esta semana, 61 demócratas también votaron a favor de un proyecto de ley independiente para exigir la deportación y bloquear la entrada a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros condenados por abuso físico o sexual.

Las votaciones han dado a los republicanos algunas victorias tempranas, ya que disfrutan de una triple ventaja de poder en la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, aunque los proyectos de ley en su mayoría se han referido a políticas en las que las autoridades federales ya tienen discreción para actuar.

Una vez que Trump asuma el cargo e intente establecer operaciones de deportación a gran escala , los republicanos del Congreso enfrentarán una intensa presión para pagar sus prioridades y al mismo tiempo equilibrar sus promesas de controlar los déficits presupuestarios y las preocupaciones sobre los impactos económicos y humanitarios de las deportaciones masivas.

La Ley Laken Riley no incluye ningún financiamiento nuevo para los funcionarios de inmigración, pero el personal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado estima que el proyecto de ley costaría 83 mil millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por The Associated Press.

Los republicanos rechazaron esa cifra. Al mismo tiempo, están debatiendo cómo aprobar un importante paquete de financiación a través de un proceso conocido como reconciliación que permitiría a la administración Trump gastar hasta 100 mil millones de dólares en la aplicación de medidas de control fronterizo e inmigración.

Mientras tanto, los demócratas están buscando una vía para avanzar en su enfoque de la inmigración. El partido está dividido entre quienes ahora priorizan las restricciones a la inmigración ilegal y quienes sostienen que el partido también debería defender la ayuda a los inmigrantes que ya están aquí o que buscan alivio de la violencia o la persecución en sus países de origen.

"Nosotros, los demócratas, queremos ver arreglado nuestro roto sistema de inmigración", dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, DN.Y., quien apoyó las negociaciones sobre el proyecto de ley pero votó en contra de su avance el viernes.

Schumer señaló que el año pasado los demócratas trabajaron con los republicanos en un proyecto de ley más amplio que habría restringido el proceso de asilo. Esa legislación fue rechazada por los republicanos después de que Trump se manifestara en contra, pero Schumer dijo que aún estaría "dispuesto" a trabajar con el Partido Republicano en materia de seguridad fronteriza e inmigración.

"Creo que tenemos que demostrar que somos el único partido que se toma en serio la seguridad fronteriza", dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

Murphy criticó la Ley Laken Riley porque obligaría a las autoridades de inmigración a dar prioridad a la detención de inmigrantes acusados o condenados por delitos como el hurto en tiendas, pero potencialmente obligaría a las autoridades a liberar a otros condenados por delitos más graves. Murphy dijo que simplemente "haría que el sistema fuera más complicado y más caótico".

El Senado votará el lunes sobre la ampliación del proyecto de ley para incluir también a los inmigrantes que agredan a un agente de policía o estén acusados de delitos que maten o hieran gravemente a alguien.

La legislación, así como el nombre de Riley, se convirtieron en un grito de guerra para los republicanos el año pasado, cuando destacaron la gestión de la frontera por parte del presidente Joe Biden. Riley, una estudiante de enfermería de Georgia, fue asesinada en febrero, y José Ibarra, un venezolano que entró al país ilegalmente y al que se le permitió quedarse para seguir con su caso de inmigración, fue condenado por su asesinato.

Durante la campaña, Trump planteó repetidamente el tema de los delitos cometidos por inmigrantes, pero no hay pruebas de que los inmigrantes sean más propensos a cometer delitos violentos. Varios estudios han demostrado que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacidos en Estados Unidos.