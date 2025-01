Ximena Figueroa: de maquillista a polémica por roscas

Por: El Universal

Enero 08, 2025 - 01:12 p.m.

Ximena Figueroa se convirtió en el centro de atención al comprar más de 900 roscas de Reyes en tiendas Costco de Guadalajara, Jalisco, para revenderlas en Colima.

Esta acción, que ella misma compartió con entusiasmo en sus redes sociales, generó opiniones divididas entre los usuarios: algunos vieron en ella un ejemplo de emprendimiento, mientras otros criticaron su aparente monopolio sobre un producto tradicional de temporada.

Las imágenes compartidas por Ximena en sus redes mostraban un tráiler lleno de cajas de roscas, transportadas con la ayuda de una empresa logística. Inicialmente, anunció la compra de 850 unidades, pero días después reveló que adquirió 120 más, elevando la cifra total a 970 roscas. Según su publicación, estas serían vendidas en Colima a un precio de 549 pesos, superando significativamente los 379 o 489 pesos que cuestan en Costco, dependiendo del tamaño.

Ximena Figueroa es originaria de Manzanillo, Colima, donde es conocida por su trabajo como maquillista profesional y empresaria. En sus redes sociales, comparte su pasión por el voleibol, un deporte que practica con frecuencia, además de su amor por los viajes, documentando diversas experiencias alrededor del mundo.

Aunque Ximena Figueroa no es nueva en el ojo público, esta no es la primera vez que su nombre genera debate. En 2021, hizo historia como la primera mujer trans en Colima en buscar un cargo público, al postularse como candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Aunque no ganó, su candidatura fue considerada un avance importante para la representación de la comunidad trans en la política.

No obstante, su reciente incursión en el comercio ha reavivado el debate sobre su figura pública. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron si las acciones de Figueroa, como figura pública, deberían estar sujetas a un estándar ético más alto.