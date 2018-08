Nominan a Cristiano, Modric y Salah a mejor jugador de la UEFA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con Messi como principal ausente, la UEFA anunció a través de las redes sociales la terna final que compite por el galardón al mejor futbolista de la UEFA en la temporada 2017-2018.

El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah, son los finalistas.

El ahora delantero de la Juventus terminó la temporada levantando la Champions League con el Real Madrid, además se convirtió en noviembre en el primer jugador del Real Madrid en anotar 100 goles en competiciones europeas para un mismo club. En la Copa del Mundo clasificó a su selección a los Octavos de Final donde quedó eliminada por Uruguay.

Luka Modric, con una excelente Copa del Mundo donde se consagró como subcampeón del mundo con Croacia, además de levantar la Champions League con la escuadra merengue frente al Liverpool en Kiev previo a la justa mundialista.

Mohamed Salah, pieza fundamental para que el Liverpool llegara a la final de la Champions League, y aunque no tuvo una buena Copa del Mundo con su selección, con la escuadra inglesa tanto en la Premier como en la Champions, justifica el porqué está en la terna final por ser el mejor de Europa.

