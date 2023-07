No regalará Jimmy el partido a Qatar

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana enfrentará con un once alternativo a Qatar, mas no por eso renunciará al triunfo en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Oro, a decir del técnico Jaime Lozano.

ASÍ LO DIJO

“Todos merecen estar dentro del campo, después en tratar de cuidar a gente que ha tenido más minutos, vamos a salir a ganar, no es cambiar por cambiar, ver cómo está la gente, saber que en estos torneos es importante tener a los jugadores enchufados, en buen nivel, sobre todo con la comprensión del modelo de juego”, dijo el técnico del Tricolor en la víspera del partido.

México ya clasificó a Cuartos de Final y prácticamente aseguró el liderato del Grupo B.

Lozano expresó su alegría por la renovación de Guillermo Ochoa con el Salernitana de la Serie A.

“Ha mostrado un nivel fantástico, normalmente al equipo le llegan y él responde, me imagino que era un jugador de tratar sí o sí de mantenerlo para nuevamente salvar la División, creo que eso le puede dar tranquilidad a Memo, sabiendo que fue solo y ahora estará también la familia, que ese es un soporte muy importante para los jugadores”, expresó.

Destacó el desempeño de los seleccionados mexicanos en general. Calificó de crack a Orbelín Pineda y destacó a Luis Chávez.

“Había visto a Chávez porque lo enfrenté muchísimas veces en la Sub 20 con Gallos, siempre me hizo gol, ahora que lo puedo tener en el día a día es un jugador, de los que no había tenido, que tiene un techo muy alto. Ya lo vieron todos ahora con el golazo en el Mundial anterior, pero creo que le vino muy bien salir de Xolos, no porque fuera malo, pero muchas veces el salir de casa sirve para romper muchos techos de cristal que tenemos”, mencionó.