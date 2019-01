No hay escena post-créditos

Los Ángeles, California.

Con Glass M. Night Shyamalan pone punto final a la trilogía que arrancó en 2000 con El protegido y continuó en 2016 con Fragmentado. Tres películas de hombres con cualidades extraordinarias alejados de la imagen estereotipada que el espectador tiene del concepto de superhéroe. Un género en el que, gracias a las producciones basadas en personajes Marvel son ya una tradición las escenas extra tras los títulos de crédito finales. ¿Sigue Glass esta tendencia?

La expectación que ha creado Glass antes de su estreno ha sido tremenda al reunir en la misma cinta a los protagonistas de esta peculiar visión de los héroes. Bruce Willis, James McAvoy y Samuel L. Jackson han protagonizado cada uno su propia película.

Algunos seguidores de las películas de Shyamalan pensarán que, por tratarse de una historia de superhéroes, el filme puede contener una escena final que deje un pequeño adelanto para futuras entregas de este heterodoxo universo superheroico.

El propio director de Glass ha respondido a la gran pregunta de si hay escena post-créditos con un rotundo 'no'. El espectador puede irse del cine con la conciencia tranquila: no se perderá ninguna escena inédita. El director indio ha confesado a la prensa que no tiene intención, por el momento, de continuar la historia de La Bestia, Señor Cristal y de David Dunn.