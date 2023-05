Emocionantes historias

Monterrey, N.L

LA EXTORSIÓN

La Extorsión es un emocionante thriller argentino, dirigido por Martino Zaidelis y protagonizado por Guillermo Francella.

Alejandro, interpretado por Francella, es un piloto de avión de línea comercial que se encuentra al borde del retiro y que disfruta verdaderamente su trabajo.

Cuando una indiscreción del pasado y un fraude en sus exámenes médicos es descubierto, lo extorsionan para trasladar maletas de mano en sus vuelos de Buenos Aires a Madrid.

Lo que al principio hace para salvar su reputación se convierte en una pesadilla, y el guion de Emanuel Diez no te da respiro con los giros de tuerca de la historia.

De buena manufactura, la cinta tiene a su favor un extraordinario elenco, que hacen creíbles las situaciones del personaje y que te tiene al borde del asiento.

La Extorsión es un thriller muy efectivo, especial para los fans del género.

HIGH DESERT

High Desert es una comedia sobre una mujer que busca una salida de las situaciones que la tienen hundida en una vida que no desea.

Peggy, interpretada por la ganadora del Óscar Patricia Arquette, tiene un problema de adicción, fue detenida años atrás por traficar drogas y trabaja como actriz en un parque temático del oeste.

Tras la muerte de su madre, decide que es momento de que las cosas deben cambiar y aspira cambiar de profesión y convertirse en una detective, ya que no hay dato que no pueda conseguir, ni misterio que no pueda resolver.

Para esto, pide trabajo en una agencia con problemas financieros, propiedad del personaje interpretado por Brad Garrett, mientras se involucra con media docena de excéntricos personajes, como su esposo del que se quiere separar (Matt Dillon).

La serie funciona por la manera en que se le van complicando las cosas, que incluye conocer a una actriz idéntica a su madre muerta, interpretada por la leyenda de Broadway Bernadette Peters.

CRÁTER

Cráter es una aventura familiar de ciencia ficción que pese a tener un arranque y desarrollo muy convencional, sorprende al tener mucho corazón y un mensaje interesante.

Cuenta la historia de un grupo de niños en una colonia de la Luna en el futuro, hijos de familias que se dedican a la minería y que esperan en algún momento viajar a un planeta que lo tiene todo.

Cuando uno de ellos queda huérfano, y será mandado al otro planeta en un viaje en el que estará congelado por 75 años, sus amigos deciden robar un vehículo para explorar un Cráter de la Luna.

La cinta los sigue en su gran aventura, lidiando con todo tipo de contratiempos que los ponen en peligro, y acompañados de una niña sabia de la Tierra que acaba de mudarse a la colonia.