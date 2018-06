Niegan separación

Ciudad de México

Según el representante de Bill Cosby, Andrew Wyatt, el comediante y su esposa, Camille, no se están divorciando.

Radar Online reportó esta semana que Camille, de 74 años, había dejado solo a Cosby, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Pensilvania tras ser hallado culpable de tres cargos de agresión sexual.

"Es una historia ridícula de una escandalosa publicación. Las acusaciones que ellos hacen en el tabloide son absolutamente falsas. El señor y la señora Cosby no se están divorciando y ella está con él en su casa en Filadelfia", dijo Wyatt.

DESMIENTE MALA RELACIÓN

El entrevistado negó que el comediante tenga una relación dañina con su esposa o con el resto de su familia.

"No hay problemas en el matrimonio, no hay problemas con sus hijas. Ellas estuvieron creciendo y ahora son mujeres entre 40 y 50 años. Esos no son niños. No hay niños pequeños escapando de su padre.

"Es impresionante cómo la gente puede inventar cosas", sentenció.

Bill, de 80 años, se casó con Camille en 1964. Tienen tres hijas: Erika, de 53; Erinn, de 51 y Evin, de 41.

La pareja tenía dos hijos más. Ennis fue asesinado a los 27 años, en 1997. Ensa, de 44 años, falleció de una enfermedad renal en febrero de este año.

ESPERA SENTENCIA

La estrella de "The Cosby show" fue declarada culpable el pasado 26 de abril de penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente en contra de Andrea Constad.

El abuso ocurrió en 2004. Hubo un primer juicio en 2016 por el caso, pero el jurado se declaró incapaz de tomar una decisión al respecto. Al 2016 más de 50 mujeres habían acusado al ex presentador de violación.

El comediante permanece en arresto domiciliario y será sentenciado el próximo 24 y 25 de septiembre. Por cada uno de los delitos de los que fue hallado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión. (Reforma)

