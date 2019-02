Niega National chantaje

Ciudad de México.

El abogado del director general de American Media Inc., David Pecker, afirmó que su cliente no cometió extorsión ni chantaje contra Jeff Bezos, dueño de Amazon, reportó CNN.

Elkan Abramowitz desmintió los comentarios hechos por Bezos el pasado jueves.

"Esta fue una fuente que había estado dando información al National Enquirer durante siete años. Era una persona que tanto Bezos como la Sra. Sánchez conocían, por lo que le dio más credibilidad a su información", dijo Abramowitz.

El abogado compartió que la fuente principal de la investigación sobre la vida amorosa de Bezos fue hecha por un informante del diario, publicación que el mes pasado reveló la historia sobre Bezos y Lauren Sanchez.

"No es Arabia Saudita. No es el Presidente Trump. No es Roger Stone", agregó el abogado.

Abramowitz añadió que no podía confirmar o negar si el hermano de Sanchez, Michael, era quien le compartía información.