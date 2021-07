Muestra su buen futbol con varias pinceladas

“Estaba nervioso al principio porque estaba con la incertidumbre de saber si iba a entrar o no, pero al final se dio y estoy muy contento por eso”, comentó el sudamericano.

La velocidad y los regates son sus principales cualidades, un jugador encarador por naturaleza, por eso de inmediato hizo click con la tribuna llevándose más de una ovación.

Noticia Relacionada Gran Bretaña intensifica campaña de vacunación contra COVID

“Contento porque las pocas jugadas que tuve siento que me salieron bien, se vio que la gente está apoyándolo a uno y eso me va a servir mucho a futuro, siempre me ha gustado el uno contra uno, caracolear como dicen, burlar al rival”, explicó.

Atlético Reynosa goleó a uno de los equipos más fuertes de toda la Liga Premier, al respecto Bonilla aceptó que no esperaban un marcador tan abultado.

“No lo pensábamos así (golear), sabíamos que podíamos y que íbamos a sacar un resultado positivo pero sabíamos del equipo que teníamos enfrente, que era difícil y gracias a Dios se dieron las cosas en el campo y sacamos el juego adelante que es lo que queríamos”, expresó el camiseta número 27.

El colombiano dijo que ahora más que nunca tienen que mantener la regularidad ya que están entrando en los sitios de honor del Grupo 1.

“Debemos mantener esa línea para mantenernos en los cuatro primeros del grupo que es lo que más importa ahora, el rival que venga y también a donde vayamos, tenemos que sacar buenos resultados”, finalizó.