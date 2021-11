Muestra atleta reynosense Joel Rodríguez nuevos retos, ahora en bicicleta

"A pesar de que son competencias nuevas para mi, prácticamente este año debuté, es mi segunda competencia de este tipo a nivel nacional y la verdad me siento muy bien, tranquilo, creo que he tenido mejores resultados de los que me había imaginado, me siento motivado para seguir trabajando y ahora ya a cambiar el chip para lo que viene que es el evento en Barcelona", indicó el fondista tamaulipeco, quien se especializa en carreras de 50 y 100 kilómetros.

Aún restan algunas semanas para que "Súper Joel" afine detalles antes de viajar a Europa donde el 11 de diciembre enfrentará el evento conocido como "Las 6 Horas".