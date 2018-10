Mantiene caravana alarma en frontera. Preparan recepción humanitaria

No sabemos si Estados Unidos les va a dar el paso, pero qué pasa si no, qué vamos hacer con estas más de siete mil personas . Francisco Galván, representante del gobierno del estado en Texas

Matamoros, Tam.- El avance de las caravanas de migrantes ya está alarmando a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, aseguró Francisco Galván, representante del gobierno del estado en Texas.

Señaló que desgraciadamente el destino final de estas personas sería cualquiera de los tres municipios fronterizos; es decir, Nuevo Lardo, Reynosa o Matamoros.

"Nos estamos preparando para darles el trato humanitario, pero también estamos viendo que esto puede ser un problema de gran magnitud, por la caravana al venir transitando solo llegan a ciertos estados de paso, pero sabemos que Tamaulipas será el tapón", dijo.

"No sabemos si Estados Unidos les va a dar el paso, pero qué pasa si no, qué vamos hacer con estas más de siete mil personas, no tenemos la infraestructura, ni los recursos, ni el alojamiento que se necesita; pero el gobierno del estado está trabajando para darle el trato necesario por corto tiempo, pero si se quedan más de lo esperado es en donde pueden venir los problemas", agregó.

Dijo que los consulados de los países que están participando en esta caravana, es necesario que ellos también intervengan para proponer soluciones a esta situación que se va a presentar.

Destacó que en tanto estos movimientos no se hacen por sí solos, tienen algo de fondo y son promovidos por alguien, sin embargo todo esto afecta a ciertas partes del país o incluso de Estados Unidos.

Comentó que desgraciadamente en esta caravana no sólo vienen personas de bien, sino también viene gente con la cual se tendrá que lidiar para evitar que haya delincuencia o algo más, porque en estos contingentes vienen de todos núcleos sociales.