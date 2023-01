Llega inevitable cuesta

Fátima Ramírez, madre de familia, explicó que a fin de esperar el próximo pago de la quincena de enero, en diciembre adquirió despensa y al sumar el ingreso de otros familiares liquidaron deudas.

"Se tiene que buscar una manera de ahorrar y no llegar a enero sin nada, porque en otros años sufrimos al gastar en regalos, cena, comida y luego cuando ya no había fiestas batallábamos para ver cómo le íbamos a hacer con el pago del internet, del agua, entonces cuando llegó el dinero se habló y definió eso".

El pago de aguinaldo que los reynosenses recibieron antes del día 20 de diciembre fue utilizado, según refirieron ciudadanos a EL MAÑANA en el pago de regalos, enganche de adquisición de bienes, como casa o vehículos, pero también en ahorros.

Aunque para algunos fue complicado este último paso. "De aguinaldo me dieron 7 mil pesos, debíamos la luz, así que ahí se fue una parte y otra se usó en regalos, en la compra de cosas que se necesitaban en la casa, así que no hubo ahorro; hay personas que ganan más y que tienen esa posibilidad, pero no todos podemos", dijo Mario García, de la colonia Juárez.

La manera se sobrellevar la "cuesta de enero" es ir al día y buscar las ofertas en los supermercados, en la espera de que llegue el nuevo pago.

Pero se evidencia, además, con el aumento a productos y servicios básicos; diversas cámaras empresariales han reconocido que en este 2023 se actualizarán los costos de diversos artículos y platillos, ante la imposibilidad de sostener de manera propia los aumentos con la inflación.

En los hoteles, por ejemplo, se contemplan cuotas de entre un 5 al 8 por ciento más elevadas, mientras que en los restaurantes éstas podrían llegar hasta el 15 por ciento debido al incremento de carne, pollo, huevo, aceite, harinas y tortilla.

"Como familia se define un gasto, y aunque uno quisiera gastar en comer afuera hay ocasiones en la que no es posible; se ahorra lo más que se puede, cuando se tienen hijos en la escuela y que necesitan dinero para materiales, transporte, libros, es complicado, pero no es imposible sólo hay que administrarse", refirió Rogelio, ciudadano.

Empeños