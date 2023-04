Violentan derechos a maestra; ignoraron autoridades oficios

Hasta antes de que se iniciara el período de vacaciones de Semana Santa, en la Escuela Primaria Distribuidora Nissan, la profesora Gina Elizabeth Olvera seguía laborando bajo protesta, por considerar que sus derechos laborales y sindicales fueron violentados por dos o tres maestros consentidos del director Ismael Espinosa González.

"Solicité el apoyo del mismo director, de la Supervisión de la Zona Escolar 188, con sede en la colonia Benito Juárez, así como del representante sindical y del Crede, a quienes les hice entrega de un oficio en el que manifiesto mí inconformidad por esa razón", dijo la maestra.

Reconoció que tiene obligaciones como docente del plantel y asegura que las está cumpliendo.

Lo que sí le molesta es el hecho de que algunos maestros la hayan agredido de manera psicológica y que pretendan tomar el control de la escuela con el consentimiento del propio director.

Agregó que por sentirse desprotegida de parte de la supervisora Edith Salazar, así como de la delegación sindical y del propio director, fue por lo que solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes.

YA LO VAMOS A VER

Interrogada sobre el referido caso, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Ana Isabel Pizaña Navarro, dijo que ya están por ver ese asunto.

Al planteársele la situación por la que atraviesa la maestra de la Distribuidora Nissan, y al solicitarle su opinión de que no había obtenido respuesta sobre su petición para lograr que la defendiera el representante sindical, el secretario de organización del SNTE José Hiram Rodríguez Limón, no emitió ningún comentario sobre el particular.