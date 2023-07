Se suman al rechazo de Carta Porte Digital

Dicen que no es con bloqueos como resolverán caso de Carta Porte.

El Mañana / Staff

Transportistas afiliados al Centro de Estudios Legislativos del Transporte Terrestre, A.C. (Celttac) en Reynosa, comparten el clamor general en el caso de la Carta Porte Digital, pero creen que no es correcto recurrir a bloqueos o cierre de carreteras, sino privilegiar el diálogo por la vía institucional o a través del recurso de amparo.

"Es cierto que el complemento de ese documento es una medida excesiva que lejos de ayudar al transportista viene a perjudicar la operación, en eso estamos de acuerdo además de que se encarece nuestro trabajo porque tenemos que destinar personal específico para la emisión del complemento Carta Porte", dijo Francisco Luna Espinosa.

Eso nos pega de entrada, pero consideramos que la única solución es hacernos escuchar a través del Servicio de Administración Tributaria.

"Lo que no visualizamos es que llegamos tarde porque obviamente el Congreso no va a hacer nada absolutamente y aparte lo que implica sería una reforma de tipo constitucional por lo que no nos alcanza el tiempo ni al sector transportista ni al propio presidente de la república", añadió.

Entonces difícilmente lo que podamos hacer ahorita, va a resolver el problema que tenemos.

La única situación sería que se reformara el Artículo 29 o bien la miscelánea fiscal para el 2024, que no sea tan agresiva en ese sentido, pero la realidad es que la Carta Porte, creemos que difícilmente nos los quitamos de encima aunque desvirtuaron completamente la naturaleza jurídica de lo que es la carta de porte que es el contrato de transporte de mercancía, que aparece desde 1800 o más para atrás.

Luna Espinosa terminó diciendo que "siempre hemos tratado como organismo, de buscar el diálogo y las vías institucionales, el bloqueo y cierre de carreteras difícilmente nos resuelven un problema y creo que no es la carta de presentación más correcta."