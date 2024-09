Escuela Primaria de Reynosa tiene 3 semanas sin luz

El Mañana/ Staff.- La comunidad escolar de la primaria Ernesto Gómez Lira enfrenta una situación crítica al llevar más de tres semanas sin servicio de electricidad, lo que ha generado gran preocupación entre los padres de familia y ha afectado el normal desarrollo de las actividades educativas en esta institución ubicada en la calle Punta Hueso de Ballena, de la colonia Puertas del Sol.

La escuela, que opera en doble turno, con el turno matutino a cargo de la primaria Antonio Salvador Estrada Hernández y el turno vespertino Primaria Ernesto Gómez Lira, se encuentra en una situación insostenible.

La falta de luz ha llevado a los padres a buscar soluciones improvisadas para mitigar las altas temperaturas que se registran en la región.

Madres de familia han señalado que, ante la ausencia de aire acondicionado y ventiladores en las aulas, han optado por comprar abanicos eléctricos recargables para que sus hijos puedan soportar el calor.

"Optamos por comprarles abaniquitos eléctricos recargables, es lo que están trayendo los niños para mitigar el calor", comentó Martha Treviño, una madre de familia preocupada por el bienestar de los estudiantes.

La madre de familia también explicó que varios padres liderados por las vocales de grupo, se unieron para realizar una compra en volumen, buscando así un costo más accesible. "Nos juntamos para comprar en volumen los abanicos y que nos saliera más económico", agregó, reflejando la solidaridad y el esfuerzo de la comunidad para enfrentar la crisis.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no hay claridad sobre cuándo se restablecerá el servicio de electricidad. Los padres han expresado su frustración, ya que en algunas ocasiones los niños han tenido que salir temprano de la escuela debido al intenso calor. "Hacemos un llamado a las autoridades educativas para que tomen en cuenta nuestras peticiones. No pueden permanecer los niños sin aire con el calor que hace en estos días", afirmó Eduardo otro padre de familia.

Según las declaraciones de los padres, la causa del corte de luz se debe a la explosión de un transformador, situación que ha sido atendida por personal de la empresa de electricidad, pero que aún no se ha solucionado. "Han venido a checar, pero hasta el momento no se ha resuelto el problema y no nos han dado fecha para cuando quedará solucionado", señalaron.

La situación es crítica, no solo por el impacto en la comodidad de los estudiantes, sino también por el riesgo que representa para su salud, especialmente en días de altas temperaturas, aunado a eso han tenido que improvisar, ya que vecinos cercanos les han pasado corriente por medio de cables para poder bombear agua y no se quede la escuela sin el servicio de agua. La falta de un ambiente adecuado para el aprendizaje podría tener repercusiones en el rendimiento académico de los niños.

La comunidad educativa de la primaria Ernesto Gómez Lira espera que las autoridades actúen con urgencia para restablecer el servicio eléctrico y garantizar que los estudiantes puedan continuar con su educación en condiciones dignas y saludables.