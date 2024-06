Fallan los nuevos y viejos semáforos en Reynosa

El Mañana / Staff.- Viejos y nuevos, varios son los semáforos que siguen dando lata a los automovilistas en Reynosa.

Ayer sábado tocó el turno a los instalados en bulevar Álvaro Obregón y Américo Villarreal Guerra, justo a unos pasos de donde se encuentra la oficina de Protección Civil y Bomberos, así como el Hospital General de Reynosa.

Ambas arterias registran movimiento vehicular intenso a diferentes horas del día y de la noche.

Afortunadamente, y pese a que los aparatos dejaron de funcionar de manera repentina, no se había reportado accidente vehicular alguno, pero los conductores manejaban con precaución y otros, los menos, no hacían alto, pese a que veían que no estaban operando los señalamientos electrónicos.

No hubo elementos de Tránsito y Vialidad que estuvieran dirigiendo el tráfico y tampoco llegó personal del área de Semaforización para realizar las maniobras pertinentes a efecto de normalizar el funcionamiento de los mismos semáforos.