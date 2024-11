Asegura sector empresarial prevalecen interrogantes: Acusa Coparmex simulación en foros para la reforma al PJ

Por: Guadalupe Salas

Como una simulación calificó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, -Coparmex- Reynosa, Heberardo González Garza, los foros sobre la reforma al Poder Judicial en el estado, realizados recientemente por parte del Poder Legislativo.

"Vemos desde el centro empresarial de Reynosa, Tamaulipas, Coparmex, con mucha preocupación, que el Ejecutivo estatal haya propuesto una reforma modificando al Poder Judicial de la entidad, partiendo del ejercicio que la reforma judicial federal nos tiene inmersos en una crisis constitucional", aseguró el presidente de Coparmex Reynosa.

En ese sentido, dijo que el pasado 12 de noviembre se realizó una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado mexicano públicamente aceptó que no había un diagnóstico a las interrogantes planteadas por la propia Comisión Interamericana.

Bajo ese mismo contexto se encuentra la reforma al Poder Judicial en la entidad, en donde resaltó que no se menciona un diagnóstico, no hace referencia sobre cómo se va a costear esa elección, si la vamos a pagar las tamaulipecas y tamaulipecos. Hay un contexto internacional con el cambio de presidente en Estados Unidos y ya hay anuncios de que las entidades donde va a haber afectaciones de tipo económico se encuentra Tamaulipas y parece que esto no se está tomando en cuenta.

Ahora, la decisión la tienen los integrantes del Congreso de Tamaulipas. Hace un par de días anunciaron que hicieron "un foro ciudadano", la realidad es que no se está haciendo un foro, sencillamente lo que están haciendo es un maquillaje, una simulación.

Dijo que en ese sentido Coparmex sí está dispuesto a participar en un foro de debate, de ideas, en donde podamos poner en el centro a las tamaulipecas y tamaulipecos, porque esta reforma lo que viene a cambiar es a poco más de 100 personas juzgadoras en la en la entidad. Dijo que hay un aumento de la carga judicial arriba del 54 por ciento y no están tomando en cuenta que esto va a generar un gran conflicto económico y jurídico, "Entonces, apelamos a la sensibilidad de que se rechace".

Por último, dijo que la ciudadanía no está enterada de las implicaciones de la reforma judicial en el estado, ´No contamos con el conocimiento por parte de la población, por eso reitero que los foros que están realizando los integrantes del Congreso local es una simulación porque no están informando las consecuencias tan drásticas que esto tiene. ¿Cómo van a prevenir que la delincuencia se involucre? ¿cuál es el diagnóstico económico sobre cuánto nos va a costar?, por lo que desde Coparmex nos hemos dado a la tarea de mostrar cuáles son las consecuencias a esta reforma.