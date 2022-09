Urge extremar seguridad policiaca en los refugios

AGRESIÓN

Entre las peleas destacó la agresión con una navaja hacia un migrante, quien era voluntario en la sección II del refugio.

"Estamos dialogando con las autoridades para que nos apoyen en el tema de la seguridad; es un caos lo que ha ocurrido, tuvimos un colaborador migrante que fue apuñalado y es algo que no puede repetirse, son situaciones dolorosas".

La presencia de elementos de seguridad ha destacado afuera del inmueble en los últimos días, sobre todo el pasado lunes, cuando se registró una manifestación en la que al menos cien migrantes participaron.

El reclamo eran las condiciones injustas para el cruce a Estados Unidos, así como el pago de hasta dos mil dólares por persona debido a honorarios de abogados.

EL MAÑANA constató ese día el arribo de al menos una docena de unidades de la Policía Estatal, entre camionetas, automóviles y vehículos todo terreno. "Es desesperación de ellos porque quieren pasar rápido, pero es un proceso en el que nosotros no intervenimos. Estados Unidos tiene su selección, no están requiriendo ahorita solteros; además, no tenemos capacidad para todos los que llegan, por eso ponemos primero a las mujeres embarazadas y familias", agregó Silva.

La necesidad de reforzar la seguridad ocurrió en una reunión dentro de la presidencia municipal, a la que también acudieron líderes de organismos civiles en el valle de Texas. Las estadísticas indican que hay más de tres mil 200 migrantes en las dos secciones de ´Senda de Vida´.