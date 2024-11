Siguen firmes en paro; empleados del PJF no regresan a laborar en Reynosa

El Mañana / Staff.- A pesar del anuncio del fin del paro judicial por parte del Consejo de la Judicatura Federal, los trabajadores de los juzgados Séptimo y Octavo de Reynosa han decidido mantener su protesta. Rodolfo De León, secretario de Juzgado, informó que alrededor de 80 empleados seguirán en paro laboral, citando la falta de garantías necesarias para reiniciar sus funciones.

"Por el momento, los juzgados permanecerán cerrados indefinidamente hasta que se brinden las garantías necesarias" Rodolfo de León Secretario de Juzgado

De León explicó que la mayoría del personal considera que no han mejorado las condiciones laborales, lo que genera incertidumbre y preocupación sobre la seguridad y estabilidad de sus empleos "Este es un movimiento laboral, no administrativo, queremos la tranquilidad de que nuestras percepciones no se verán afectadas", declaró, enfatizando que muchos trabajadores no reciben salarios comparables con los altos funcionarios.

El grupo ha presentado varias peticiones al Consejo de la Judicatura y a la Asociación de Jueces y Magistrados, pero no han recibido respuestas satisfactorias ante esta situación, están considerando formar una comisión para gestionar respuestas directamente en la Ciudad de México.

Pidió comprensión a la ciudadanía, subrayando que su manifestación es un derecho laboral "Por el momento, los juzgados permanecerán cerrados indefinidamente hasta que se brinden las garantías necesarias", aseguró.

El secretario también mencionó que hay conciencia sobre las intimidaciones que enfrentan, incluyendo posibles sanciones económicas por no regresar al trabajo, sin embargo, los empleados insisten en que la estabilidad de sus percepciones es prioritaria y que la solución a sus demandas es clave para reanudar labores con confianza.

La situación sigue siendo tensa, y los trabajadores esperan que la próxima sesión de la corte proporcione claridad sobre la constitucionalidad de la reforma que originó esta crisis laboral.