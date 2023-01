Recibe tarjeta, no pago

Una humilde ama de casa residente de la colonia Industrial denunció que en la oficina de Bienestar de Reynosa no le han depositado el apoyo económico al que tienen derecho quienes se inscriben y son aprobados en el programa federal 65 y Más.

María Luisa Sánchez Esparza acudió a la redacción de El Mañana de Reynosa para quejarse amargamente de lo que le está sucediendo y se pregunta que quién se está quedando con su dinero, pues le dicen en Bienestar que se le entregará el acumulado del año 2022, pero luego dicen ahí mismo que solamente le entregarían el bimestre en curso.

“Yo me registré el pasado mes de febrero del año anterior y la tarjeta Bienestar me llegó al mes siguiente y me dijeron ahí que ya me iban a empezar a depositar, pero esto al menos hasta el momento no ha sucedido y eso para mí es una injusticia porque no se vale que estén jugando con la necesidad de la gente pobre”, señaló.

Me trajeron a puras vueltas el año pasado y hasta me dijeron que fuera a Río Bravo que ahí me iban a dar un estado de cuenta. Fui a la vecina ciudad y allá me hicieron sabe que yo no tenía ni un sólo centavo en la cuenta.

Regresé a Reynosa y me dirigí a Bienestar de la calle Aldama zona centro y me volvieron a decir unas empleadas de ahí que sí me iban a depositar.

Volví a ir el miércoles anterior y me dijeron otra vez que no me llegó nada de dinero, y por eso estoy denunciando los hechos, agregó doña María Luisa con gesto de desesperación.