Burocracia frena nacionalización

Ciudadanos, aunque pagan, no pueden concluir su trámite porque les dicen que su título es falso; piden ayuda porque no saben dónde poner la queja.

"Cuando iba avanzando, ya para llegar, la segunda persona me dice: ¿sabes que tu título es falso?, y le dije: mi título es el único que tengo, es el original, todo está correcto; el número de serie que trae el titulo lo trae el vidrio de mi carro y lo trae la puerta, no es posible que sea falso, le dije, y me contestó ´Para mi es falso y necesito que me entregues el auténtico, que vayas hasta Estados Unidos", dijo. Señaló que perdió su dinero y un día de trabajo, porque no pudo concluir el trámite y no hay cómo el Gobierno Federal dé respuesta a las preguntas de los ciudadanos ante este tipo de casos.

"Si no me traes el titulo original en este momento salte de la fila, le mostré los papeles y ni aun así, con tengo todo en regla, lo que pidieron, pagué, ya está pagado, ya tengo el ticket del banco, perdí hasta el día, a mi me urge arreglar el carro, que son sacrificio, no se si voy a perder el dinero", recalcó.

Argumentó: "Ya tengo cuatro años con este carro, tengo mi licencia al corriente y todo tengo".

El como otros ciudadanos no han podido concluir su trámite, gastando recurso, ya que al final no logran legalizar su automóvil.

"No se a donde acudir, si voy a perder mi dinero, o ya no se ni a donde, algún lugar donde pueda hacer la queja, no tengo a donde", recalcó.