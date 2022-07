Limpian y cortan hierba sin pago

DUERMEN EN CALLES

Los migrantes quienes en su mayoría duermen en las calles de Reynosa, han trabajado también sin remuneración y con escasa comida, al ser considerados "voluntarios".

La tarde de ayer viernes, un grupo explicó a EL MAÑANA que la intención de participar, fue motivada para que su trabajo se anexara en el expediente de asilo en el vecino país, y que con ello se agilizara el cruce. "Nos dijeron que si nos registrábamos como voluntarios se tomaría esta actividad como referencia positiva para ayudarnos a cruzar a Estados Unidos que es el objetivo de todos los que estamos aquí, pero ya tenemos tres semanas y no vemos resultados, parece que solo quieren que trabajaremos sin beneficio", y agregaron: "Ni un solo peso nos han dado y la comida que tenemos no alcanza para todos, estamos a diario cortando hierba, limpiando, no es justo, esto no lo iniciamos por dinero, sino por que nos prometieron ayudarnos a cruzar, pero vemos que no, todos mienten, se están aprovechando de nosotros como migrantes".

Son varias decenas los que participaron en el reclamo, al evidenciar que la mayoría ni siquiera ha alcanzado cupo en albergue, por lo que duerme en calles.

La tarde de ayer, se observaba una olla con pollo y verduras en medio del monte, de la que se alimentaron. "Algunos llevan aquí más de cinco meses y están desesperados, no tienen dinero para ellos mismos, ni siquiera para poder enviar a sus familias, otros llegaron aquí con hijos pequeños, mujeres embarazadas que están durmiendo en las calles, buscando alimento, si no nos pagan, de dónde vamos a sacar", comentaron.

Los migrantes inscritos del programa "Como en casa" han sido anunciados por las autoridades municipales como un ejemplo de superación y empeño para lograr una meta, pero indican que reciben una remuneración a través de las casas de asistencia.

Una versión que los migrantes desconocen en su totalidad.

Aún así, el cabildo recientemente destinó 21 millones de pesos a este proyecto, que de acuerdo a funcionarios municipales buscaba dignificar la estancia de los migrantes en Reynosa, a través de pagos por trabajo.