Quedan migrantes en Reynosa en la incertidumbre

El Mañana / Staff.- La incertidumbre y la frustración se apoderan de aquellos migrantes que, tras meses de espera, vieron cómo sus esperanzas de obtener una cita para solicitar asilo político en Estados Unidos se desvanecían de un momento a otro; la causa, el cierre de la aplicación CBP1, que había sido la herramienta principal para gestionar las citas de asilo.

Las historias de quienes esperaban pacientemente su turno para cruzar de manera legal hacia el vecino país ahora se entrelazan con la decepción y la angustia ante la cancelación de sus citas.

Un caso es el de Junie, de nacionalidad haitiana, un migrante que llevaba 11 meses esperando su cita. Junie, que había solicitado asilo a través de la aplicación CBP1, fue notificado el 20 de enero a las 12 del mediodía mediante un correo electrónico, en el que se le informaba que su cita había sido cancelada.

"Yo me siento muy mal porque es algo inesperado que nos llegara de pronto esta noticia; se nos pone complicado, estoy triste, no nos dieron ninguna explicación, sólo nos llegó el correo que la cita fue cancelada", relató Junie, visiblemente afectado.

Junie había estado esperando ansiosamente desde febrero del año pasado, y con la noticia de la cancelación, se le truncó la posibilidad de dar el siguiente paso en su proceso de asilo. Su situación se complica aún más, ya que, al no tener papeles en México, se encontraba en una especie de limbo, esperando el cruce hacia Estados Unidos; ahora, con la incertidumbre sobre su futuro, debe comenzar desde cero, tramitando papeles para poder trabajar legalmente en México.

"Ya tenía familia allá en Estados Unidos, ahora están todos bajo la incertidumbre de ser deportados", expresó, aunque aún no sabe qué camino tomará, Junie espera ver cómo se desarrolla la situación en las próximas semanas.

"Mi hija tiene autismo, y regresar no es una opción para mí. No sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que no me voy a rendir" Perla Ciudadana de México

Otro caso similar es el de Perla, una migrante mexicana del Estado de México que huyó de su lugar de origen debido a la violencia que vivía en su comunidad, Perla llegó a la frontera hace cinco meses y, como muchos otros, presentó su solicitud de asilo a través de la aplicación CBP1, aunque sabía que, por ser mexicana, su solicitud podría tardar más, Perla continuó con el proceso, confiando en que eventualmente recibiría su cita.

Sin embargo, la cancelación de las citas la dejó en un estado de incertidumbre, aunque a diferencia de Junie, Perla ha decidido que no regresará a su lugar de origen, tiene una hija con autismo y actualmente reside en uno de los albergues para migrantes en Reynosa, donde espera encontrar una solución a su difícil situación.

"Mi hija tiene autismo, y regresar no es una opción para mí, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que no me voy a rendir", declaró, Perla ha decidido intentar establecerse en Reynosa y buscar trabajo, descartando la idea de cruzar el Río Bravo hacia Estados Unidos, dado el panorama incierto.

Ambas historias, aunque provenientes de contextos diferentes, comparten un mismo destino: la frustración ante la pérdida de la oportunidad de cruzar legalmente hacia los Estados Unidos, la cancelación de las citas ha dejado a miles de migrantes en una situación de desesperación, sin saber qué futuro les espera.

Mientras tanto, las autoridades de ambos países aún no han dado una respuesta clara sobre la reactivación de los procesos, dejando a muchos con la sensación de que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, sus sueños de encontrar un futuro mejor en el norte se desvanecen ante la inestabilidad de los sistemas migratorios.

El cierre de la aplicación CBP1 y la cancelación de las citas no solo han afectado a quienes se encontraban en la frontera esperando su oportunidad, sino también a todos aquellos que ven cómo sus vidas quedan suspendidas en un limbo, donde el temor y la incertidumbre se convierten en los únicos compañeros de viaje.