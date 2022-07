Claman para migrantes por apoyo humanitario

"La necesidad es todos los días, tenemos que hacer desayuno, comida y cena para estas personas a quienes humanitariamente atendemos, la mayoría son familias, es decir que tienen hijos pequeños que también quieren pañales, jabón, leche, jugos, no es fácil conseguirlo", expresó.

El recinto que él administra se ubica entre los límites del río Bravo, la cuenca que divide a territorio tamaulipeco con El Valle de Texas en Estados Unidos, por ello todos los días migrantes tocan la puerta preguntando por un lugar.

Al ser él quien se encarga de llevar los registros de trámites e interesados en asilo, la demanda incrementa.

"No decidimos quiénes pasan o no, eso lo hacen autoridades americanas, pero sí apoyamos para trasladarlos en sus llamados, para entrar al refugio hay diversas reglas que no todos aceptan, es un ambiente familiar así que nos preocupa mucho el bienestar, los donativos que llegan se terminan muy rápido porque apenas se van algunos cuando ya entran otros", precisó.

Por su parte, María Tello Claro, encargada de otro refugio llamado Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Aquiles Serdán, se une al llamado de buscar apoyo de la ciudadanía para alimentar a los migrantes. "Cualquier clase de alimento que desea traer será agradecido y utilizado, estamos rebasados de capacidad, pero aquí damos prioridad a mujeres embarazadas o con hijos, quisiéramos abrir el espacio a todos pero no podemos, no hay recurso".

CIFRAS

Se estima que más de 10 mil migrantes estén en Reynosa con el objetivo de cruzar a Estados Unidos, y que solo entre 2 mil 500 a 3 mil cuenten con un refugio gratuito.

EL MAÑANA ha documentado las historias de aquellos que deben buscar recurso por manera propia para pagar un cuarto o casa de renta, así como de quienes duermen en las calles, con improvisadas casas de campaña o techos junto con sus familias.

"No podemos recibirlos a todos pero hacemos lo posible también por pagar casas de renta a algunas familias, a quienes también les llevamos despensa todos los días", agregó Tello Claro.

Los interesados en llevar ayuda alimentaria o en especie a los albergues no necesitan hacer una cita, basta con llegar y explicar la causa para que personal reciba el producto.