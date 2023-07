ISSSTE, en plena agonía

La clínica del ISSSTE Reynosa es un claro ejemplo de que el tiempo ha dejado grandes estragos; su situación médica actual es de desahucio y cada día desfallece.

Fue en octubre de 1970 cuando se construyó la unidad hospitalaria para beneficio de los trabajadores federales y sus familias, por acuerdo firmado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Desde ese entonces a la fecha no ha logrado grandes cambios, por el contrario, se va deteriorando, le falta personal, medicamentos, a medio gas en cuestión de los aires acondicionados, con un elevador sin funcionar y con una obra de remodelación inconclusa desde hace años.

El ISSSTE vive una crisis en todos los aspectos.

7 AÑOS Y CONTANDO

En el año del 2016 se inició una obra de remodelación en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta frontera.

En ese entonces, Ignacio López Padilla, director del nosocomio, manifestó que se trabajaría en el segundo y tercer piso, área de pediatría, quirófanos donde se cambiarían todas las instalaciones del drenaje, cableado, aires y electricidad.

Nunca se le había hecho alguna remodelación al hospital y se aplicarían 22 millones de pesos, con la primera etapa, y se tenían pensadas otras ´más, con lo que pasaría a ser de tercer nivel. Y todo quedó a medias.

Alerta, porque un elevador no funciona.

PROCESO LEGAL

José Luis Chávez Araiza, delegado sindical de los trabajadores del ISSSTE, comentó a El Mañana que actualmente se vive una crisis en todo: material, medicamento y personal.

Pero son cuestiones administrativas de quienes no tienen la capacidad de poder hacer un buen proceso, pero el problema principal es la obra que se quedó a medio terminar en el segundo y tercer piso, porque trastoca todo, dijo.

"No tenemos meses, tenemos años, eso ya tiene muy buen tiempo, no es de la semana pasada, eso ya es de seis, siete años de diferencia y no se ha podido solucionar la situación; eso genera problemas tanto para los trabajadores como para los derechohabientes.

Por ejemplo, tenemos pendiente hasta los tanques de oxígeno del tercer piso porque lo necesitan por alguna enfermedad y no están las tuberías puestas por la remodelación y tienen que andar subiendo tanques de oxígeno cada rato y en la noche si se les olvidó la llave de donde están los tanques, etcétera, y el paciente sufriendo la tremenda necesidad de oxígeno; son situaciones que desgraciadamente nos trastocan", dijo. Señaló que ya se ha prometido que la obra se va a terminar, pero pasan los meses y nada; es un problema de tipo administrativo.

Ventanas abiertas, porque en áreas no hay aire acondicionado.

"Se para la obra y no se puede mover un tornillo hasta que no salgan del problema legal en el que están, porque se está acusando al constructor o al equipo que iba a hacer la remodelación de que cumpla con lo suyo y ellos no quieren, porque dicen que ya cumplieron.

"Es un relajo bien padre, pero desgraciadamente no puede entrar otro proceso de remodelación ahí porque eso está parado legalmente, están en juicio, eso nos crea un problema tremendo", recordó.

Y argumentó: "Se hacen los concursos en México y se le otorga la licitación al mejor proyecto, pero ese proyecto está inconcluso y dice el dueño de la constructora que sí está acabado; es un pleito que no salen de ahí".

INVERSIÓN MILLONARIA

El líder sindical recalcó que para que el ISSSTE tenga una recuperación adecuada y dé un mejor servicio a los usuarios requiere de una inversión millonaria.

"Invertirle muchísimos millones de pesos para la remodelación, primero, porque vuelvo a repetir, en el tercero hay gente con tanques de oxígeno donde nada más simplemente los podemos conectar a un tubo de la tubería general y ya no hay necesidad de andar cargando oxígeno, con el peligro de que se vaya a caer, a reventar, explotar".

"Necesitamos la remodelación definitivamente y poner un poquito más de atención al personal y estar al pendiente de las faltas para cubrirlas inmediatamente, ya los medicamentos la gente ya se está acostumbrado, ellos los tratan de solucionar, pero lo otro no se puede solucionar tan fácilmente, es primordial el proceso ese", expresó.

El ISSSTE está en agonía ante falta de medicamentos, personal y más.

Infierno por calor