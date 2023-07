Realizan por su cuenta graduación en la calle

Más que nada es una inconformidad que hay por parte de los padres de familia, que ya nuestros hijos se retiran de tercer grado; no se les hizo una ceremonia de despedida, una foto, último pase de lista¨.

Bailaron a diferentes ritmos, se abrazaron con nostalgia en medio de confeti, birretes confeccionados en casa, así como arco con globos, todo en medio de la calle y la banqueta.

Fue la graduación que organizaron padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 44, de la colonia La Presa, ante la apatía del director y la falta de respuesta del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

Ayer, estudiantes del plantel acudieron en su último día a recibir su boleta de calificaciones, certificado y constancia de buena conducta, así como un mensaje de superación que les entregaron las autoridades del plantel, pero sólo ellos pudieron entrar a las instalaciones.

Fueron siete terceros de la mañana y siete terceros de la tarde, como de 45 alumnos por salón, los que egresaron y que no tuvieron una despedida oficial.

"Ustedes pueden ver afuera cómo están los alumnos, no nos dejaron entrar, nada más les están entregando el papel de fin de ciclo y argumentaron aquí que por parte del Gobierno federal habían hecho un comunicado de que no se podía hacer nada por los fuertes calores que hay; entonces, la mayoría de las escuelas se hizo una cosa sencilla, ya más que nada para los jóvenes que se lleven ese recuerdo y que alguna vez nosotros también lo vivimos en nuestra juventud".

El padre de familia explicó que hay mucha inconformidad, porque en el transcurso del año se hicieron actividades, pero nunca se dio cuenta del manejo de los recursos ni junta; incluso, mencionó que la banda de guerra siempre participa y trae buenos lugares, pero el plantel ni agua les manda cuando van a participar.

"Exhortar a las autoridades que pongan atención, más que nada en esta escuela; como les decía que es una escuela que tiene muy buena imagen, pero con esto como que se va a ir deteriorando igual. El director, si ya no está, darle oportunidad a otra gente joven que traiga otras ideas nuevas y que los maestros no quieren dejar el puesto", recalcó.

La madre de familia, Rosa Davila, comentó que pidieron hacer algo sencillo, no querían ceremonia en casino ni cosas caras, solamente un pase de lista y su entrega de certificados y poderles aplaudir a los estudiantes, porque por lo del Covid-19 no tuvieron una graduación de primaria, pero la secundaria no se prestó para poderles hacer algo, aunque sea pequeño.

Señalaron molestos que nunca se han dado cuentas claras en el manejo de los recursos, se pagan inscripciones y se han hecho eventos donde se recauda dinero, pero no se informa en qué se usa.

Dijimos, bueno, si ganaron las niñas de tercero y todos sus amigos, todos los compañeros los apoyaron para que ellas pudieran tener ese dinero de ahí agárrelo y hágale la graduación a los niños, que se lo merecen, ese dinero se va a ocupar para otra cosa, fue lo que contestaron, no nos dijeron, para qué ,no ha habido junta, no nos han hecho ninguna junta de calificaciones", expresó.