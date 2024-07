Pega ´apagón´ informático a carga: Fecanaco prevé pérdidas millonarias

*Pérdidas económicas aún no cuantificadas generó en el comercio de Reynosa la suspensión de las operaciones cambiarías que por unas horas se registraron el pasado viernes a raíz de la caída del sistema de Microsoft 365. *"Ante la situación de caos que se provocó, se solicita no actualizar el software Windows de sus computadoras hasta nuevo aviso y las áreas y empresas de Ciberseguridad hemos tenido una noche terribledebido a una falla generalizada de Windows por la actualización de uno de los antivirus más potentes del mercado, habitual entre grandes corporaciones", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO local. *De acuerdo con lo señalado por el analista Marc Vidal, la actualización que ha hizo el `antivirus´ CrowdStrikie, la noche del viernes, fue incompatible con Microsoft, por lo que no descartó la posibilidad de que sigan cayendo sistemas a medida que se abran los ordenadores de backup si no se han podido evitar que carguen la actualización. Reiteró el mismo analista que no fue un ciberataque sino un fallo de actualización y por tanto enumera una serie de recomendaciones que deben seguir quienes se vieron afectados por esa situación, señaló López Hinojosa. (Por Rubén Hernández Olmeda)