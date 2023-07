Escasez de hielo ´calienta´ a los bares y restaurantes

El Mañana / Staff

Una atípica escasez de hielo, atribuida a la falta de agua y energía eléctrica en los hogares de Reynosa, está causando, también, perjuicios económicos y laborales en bares, cantinas y restaurantes de la ciudad.

Lo anterior fue confirmado en exclusiva a EL MAÑANA de Reynosa por el empresario restaurantero, Jesús Villarreal, precisando que la ausencia de hielo impacta las actividades y servicios, pues es un insumo básico.

"Por el manejo y elaboración de los alimentos que ofrecemos en nuestros establecimientos; nosotros no hacemos hielo, es un insumo que compramos, entonces, al no haber en existencia nos limita en las ventas y consumos. Hay otros giros en donde es más sensible esta carencia", precisó.

Como una agravante más en medio de la situación de escasez de agua, así como las interrupciones constantes en el suministro eléctrico por colonias de la ciudad y sectores comerciales, ahora se une la ausencia de hielo comercial.

Los establecimientos que dependen del mismo en sus actividades han tenido que reducir horarios laborales y en algunos casos han optado por cerrar sus puertas temporalmente.