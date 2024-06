Hace falta nueva política al servicio de los ciudadanos: Andrea García

El Mañana / Staff.- "Somos el presente, pero también el futuro. En Movimiento Ciudadano visualizamos y entendemos el clamor de los mexicanos de un cambio que dé rumbo y certeza al país, que responda a sus exigencias de procurar una mejor seguridad, combate a la inseguridad, agua, salud, educación y fomento al desarrollo en nuestros niños, jóvenes y mujeres".

Así inicia la entrevista exclusiva para EL MAÑANA con Andrea García, candidata al Senado de la República en Tamaulipas por Movimiento Ciudadano.

Accede a este diálogo como protagonista del proceso electoral 2024 en Tamaulipas. Antes se impone una pausa, en donde expresa su tristeza y duelo por todos los integrantes de Movimiento Ciudadano frente a la tragedia en Nuevo León, en donde un mitin político de su partido derivó en un trágico accidente que costó la vida de varias personas.

La entrevista agendada con antelación a estos hechos significó un tema sensible para la candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, que consternada anunciaba que suspendería momentáneamente su agenda de eventos. Esta charla prosiguió.

Agenda legislativa tendrá prioridad en el tema del agua y seguridad pública.





PRESENTE Y FUTURO

"No estamos en el nivel de presencia como Nuevo León o Jalisco, pero en Tamaulipas somos el presente, pero también el futuro, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, la gente está harta del abandono, que sean los mismos, que los mismos candidatos pidan el voto. Soy la opción nueva más joven y con experiencia legislativa".

Andrea García explica que es una mujer de 38 años, estudió la Licenciatura de Administración Financiera, con dos maestrías: en Gobierno y Políticas Públicas, y otra de Gobernanza y Derecho en proceso.

Añade que participó en el servicio público federal en la Secretaría de Salud, como asesora en el Senado y como senadora en 2016- 2019, participando en temas de seguridad, comunicaciones y transporte, así como salud, adultos mayores y educación, y programas sociales.

"He recorrido los 43 municipios de Tamaulipas pidiendo el voto en las regiones más apartadas de nuestro estado; veo, ahora, a los partidos que buscan el voto, por el sólo hecho de obtener poder, fuero o seguir acumulando riqueza económica".





HARTAZGO POR ABANDONO

Andrea García admitió que es fundado el reproche de los ciudadanos cuando reclaman el olvido de sus gobernantes y legisladores, quienes después de recibir el voto se ausentan y no regresan más.

"Eso es algo que he visto y comprobado en varias regiones de Tamaulipas, la región sur: Tampico, Madero y Altamira, en la Ribereña y recién en una colonia de Río Bravo, en donde hasta me dio pena de ir a pedirles el voto frente al rezago social y abandono que impera; es verdad, los ciudadanos reclaman que cada tres años van los mismos políticos a pedirles el voto y después no vuelven, sólo cuando tienen la necesidad de reelegirse y volver a repetir las promesas de cada tres años", dijo.





CANDIDATA DE PASOS

"Hay ejidos y comunidades en donde jamás han asistido candidatos, escuelas de nivel básica, algunas con hasta cuatro años sin servicio de energía eléctrica. Hay quienes piensan que nos pagan por ser candidatos; la percepción es que policías, jueces y políticos son corruptos. Me dicen: te metiste a la política, pues deseas "hueso", y no.

Les digo, participo porque deseo cambiar y resolver esta brecha de desigualdad de familias que sobreviven con 300 pesos al día, restituir oportunidades para todos, niños, jóvenes, mujeres y adultos. Yo sólo voy a responderle a los tamaulipecos como senadora, no tengo compromiso con grupos políticos o de interés.

"Movimiento Ciudadano no tiene los grandes recursos para derrochar en campañas; vemos alcaldes que han gastado millones de pesos en su imagen. Soy candidata de pasos, no de pesos, y vemos, por ejemplo, cómo en el primer mes de campaña apenas gastamos el 2% de las prerrogativas, mientras hay partidos, como el Verde (PVEM), que en un mes gastaron 14 millones de pesos".





AGENDA AL SENADO "Mi agenda legislativa al Senado tendrá como prioridad el tema del agua; hoy se está generando una grave crisis hídrica en todo el país, debemos empezar con políticas de fondo, comprender que debemos conservar y cuidar el agua, asumir los efectos reales de la crisis climática global. Sin el agua no tenemos futuro. Profesionalizar a los cuerpos policiacos, lo voy a proponer; dignificar el trabajo de la seguridad pública, que retorne una policía municipal mejor capacitada y equidad y buenos salarios, regulando sus actividades y derechos laborales". La candidata al Senado de Movimiento Ciudadano declaró ser una firme defensora del federalismo, que frente a la estrategia de promover un Plan "C" desde la coalición Morena-PT y PVEM, no se puede aceptar, es peligroso que un solo partido domine y maneje a otros poderes e imponer iniciativas que atentan contra la división de poderes y la autonomía institucional.