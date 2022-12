´Senador activista, y no un alza manos´

Le pido a mis compañeros de lucha, a esos miles de vidas sacrificadas en aras de una transformación democrática que hoy se vive en México, a que me brinden su voto de confianza, no voy a fallarles y tampoco voy a traicionarlos.¨ Francisco Chavira Martínez, aspirante a senador

Declarado convencido de que todos tienen el mismo derecho de acceder a la educación como vía certera de superación personal, además de rechazar el título de "político", sintiéndose más cómodo como "activista", Francisco Chavira Martínez asegura que sería un senador activista y no alza manos, como esos legisladores a los cuales los ciudadanos ya se cansaron de tener como fallidos "representantes".

En una conversación exclusiva para EL MAÑANA, inicia la charla remontando su memoria a sus orígenes en una comunidad ejidal del municipio del Mante, en donde dice haber visto la primera luz.

De inmediato supo cuál sería su destino al visualizar en la educación la forma más confiable de salir adelante en la vida, en donde advierte nada ha sido fácil.

Precursor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas, evoca aquellos iniciales días de lucha en el movimiento liderado por Andrés Manuel Lopez Obrador.

"Nosotros estábamos en ese entonces en el Partido de la Revolución Democrática, el compañero líder López Obrador recorría el país y mientras lo calificaban de "loco" o "peligro para México", nosotros recorríamos nuestro estado a su lado, a veces sin más audiencia que un adulto mayor y un perro, a los mismos que son el ímpetu de dirigirse a un público de miles y contagiaba su visión de país.

"Nunca nos rendimos y no nos equivocamos, pero fue una lucha dura, nosotros como nuestro ahora presidente, enfrentamos la persecución política y abusos de poder, en el régimen de Egidio Torre Cantú permanecí en prisión 3 meses y 18 días con 7 horas, me condicionaban mi libertad a cambio de claudicar y no participar más en la política y activismo, y por supuesto que no acepté, opté por seguir prisionero.

"En 2012 nos impidieron participar como candidato al senado por Tamaulipas, en aquel entonces una persecución política y venganzas nos lo impidieron, hoy en esta ocasión volvemos conscientes de nuestra presencia y apoyos.

"Cuando Américo Villarreal participó en el proceso por la gubernatura, nosotros competimos en una encuesta y estuvimos en los cuatro primeros lugares de preferencia.

"Deseamos responder a la exigencia de los tamaulipecos, ser un senador de trabajo y resultados, yo no vivo del presupuesto, nunca he cobrado sueldos, nunca he sido corrupto ni traicionado, quiero servir, proponer y edificar acuerdos y no solo estar alzando la mano como esos que parecen ´muñecos´, solo levantando el brazo.

"Vamos a trabajar a servir a los tamaulipecos como ahora ocurre con Américo Villarreal, conozco los 43 municipios, conozco nuestro estado y digo que mejor que los demás compañeros que participan.

"Como rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas he tenido la oportunidad de acercar la educación a los municipios y poblados más apartados, en donde la educación se brinda como un derecho y no un negocio", dijo.

Asegura que su presencia se ha fortalecido bajo la secretaría nacional del Grupo "Ruta 5" que dirige a nivel nacional Manuel Espino Barrientos.

Chavira Martínez expuso que confía en el proceso de encuestas de Morena, pero tras tener conocimiento de versiones de haber un pre-favorecido y que el proceso interno era solo trámite, por eso decidió participar para demostrar lo contrario.