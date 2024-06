Llaman a no hacer compras de pánico por llegada de ciclón Alberto

El Mañana / Staff.- En respuesta a la alarma generada por la posible llegada de un ciclón a Tamaulipas, la Central de Abastos ha hecho un llamado a la calma, instando a la población a evitar las compras de pánico.





BUSCAN NO PERECEDEROS

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, explicó que, hasta el momento, no ha habido una sobredemanda significativa de productos perecederos, pero en los no perecederos, sí.

"La gente entra en pánico y empieza a hacer compras fuera de orden, generando desabasto y un incremento de precios, no hay ningún problema, pero si lo empezamos a requerir todos juntos al mismo tiempo, sí va a haber problemas de abasto". Santiago González Cavazos, Vocero de la Central de Abastos

"En la cuestión de perecederos no está muy destapada las compras de pánico, por lo mismo, que si se va la luz se les van a echar a perder las cosas; la gente está buscando más productos no perecederos, como agua, papel sanitario y materiales que no son perecederos", afirmó.

El vocero destacó que los productos más demandados son agua, latería, abarrotes y artículos de limpieza, pero advirtió sobre los problemas que estas compras de pánico pueden generar.

"Lo que está pasando, también, es un problema cuando se genera este tipo de compras de pánico y se genera una escasez; ya me han comentado que en las tiendas de autoservicio ya no hay agua ni latería, esto va a traer otros problemas, el principal es el aumento de precios", mencionó González Cavazos.





NO HAY DESABASTO

Instó a la población a tomar las cosas con calma y a seguir las medidas de seguridad necesarias.

"Que tomen las cosas con calma, que tomen las medidas de seguridad que se deben de tomar, como pegar ventanas, si tienen problemas de goteras; en la cuestión de perecederos y de abastos hay suficiente mercancía de comestibles en la ciudad, no hay un desabasto, entonces, no es necesario hacer compras de pánico", afirmó.

El vocero también subrayó la importancia de evitar el desabasto de productos críticos, como el huevo, que puede generar escasez y aumento de precios si se compra en exceso.

"Si nos acabamos la determinada cantidad de producto en dos o tres días, seguramente vamos a tener otros dos o tres días de desabasto, y eso va a generar un aumento de precios, hay que tener mucho cuidado con eso", alertó.





NO SE HA PEDIDO QUE COMPREN PROVISIONES

Explicó que hasta ahora no he escuchado de ninguna autoridad que diga que se preparen con artículos para almacenar por la contingencia, e hizo un llamado a la población para que mantenga la calma y evite acciones que puedan agravar la situación.

"La gente entra en pánico y empieza a hacer compras fuera de orden generando desabasto y un incremento de precios; no hay ningún problema, pero si lo empezamos a requerir todos juntos al mismo tiempo, sí va a haber problemas de abasto".

Las autoridades y representantes de la Central de Abastos esperan que la tormenta traiga más beneficios que problemas, confiando en que la comunidad tomará las precauciones necesarias sin caer en la alarma excesiva.

Protegen viviendas con sacos de arena

Por Guadalupe Salas

Ante la posible llegada de la tormenta tropical Alberto, ciudadanos se encuentran preparándose para proteger sus hogares contra posibles inundaciones.

Ayer acudieron a las instalaciones del DIF local, en donde las autoridades municipales han puesto en marcha una iniciativa para distribuir costales de arena, que son fundamentales en la prevención de daños por lluvias intensas.

Las instalaciones designadas para la entrega han visto una afluencia constante de residentes desde tempranas horas. El reparto de los costales, que comenzó ayer y continuará hoy en horario de 8:00 a 18:00 horas, permite que cada familia pueda obtener hasta cuatro costales.





Desazolvan los drenes

Ante la inminente temporada de lluvias, ayer se realizaron trabajos de desazolve en el dren de Las Mujeres para evitar inundaciones en zonas bajas, como las colonias Leyes de Reforma y áreas circundantes.

Los trabajos de desazolve son realizados con maquinaria pesada especializada y supervisados de cerca por las autoridades, quienes continúan vigilando el pronóstico del tiempo.





Habilitan albergues

Por Hugo Reyna

Cuatro albergues en Reynosa fueron activados como refugio temporal ante las lluvias intensas que se pronostican.

Los albergues habilitados son Polideportivo Reynosa, ubicado en la carretera Reynosa- Río Bravo, con capacidad de atención para 700 personas.

La Casa del Indigente "Santísima Trinidad", en la colonia Carmen Serdán, con capacidad de albergue para 60 personas; la Unidad Multidisciplinaria de la UAT, en la colonia Narciso Mendoza, con capacidad para 200 personas y el Auditorio Municipal, en el Fraccionamiento Vista Hermosa, con límite de atención para 500 personas.