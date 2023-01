Desespera demora en cruzar hacia EU

El Mañana / Staff

Durante el último trimestre, la cantidad de migrantes que busca asilo en Estados Unidos desde Reynosa se incrementó de manera considerable, ya que las listas de inscripción pasaron de tener 10 mil nombres a poco más de 17 mil en la actualidad.

Héctor Silva de Luna, director del refugio "Senda de Vida I", indicó que esto ha motivado diversas manifestaciones de inconformidad, ante la desesperación de un cruce ágil.

Esto, aunado a que recientemente se dieron instrucciones para que todos los ya inscritos comenzaran nuevamente el proceso, pero ahora a través de la aplicación CBP-ONE.

YA NO ANOTAN

"Ya ahorita no estamos anotando, hasta donde pudimos llegamos a 17 mil migrantes que están esperando cruzar a Estados Unidos; se les está pidiendo que se inscriban en la aplicación donde se les da una cita.

Muchos de ellos no quieren irse a otra frontera, quieren permanecer aquí, por eso vemos tanta desesperación; la mayoría no comprende que es algo que no manejamos nosotros", dijo.

De los 17 mil inscritos, alrededor de cuatro mil está dentro de alguna casa de asistencia, como Senda de Vida I y II, Nuestra Señora de Guadalupe, Kaleo, o también en algún centro administrado por asociaciones religiosas.

El resto ha optado por rentar casas o cuartos con recurso propio, por ello es común que soliciten empleos o que emprendan algún proyecto de negocio.

"El número de personas es muy alto y estamos batallando porque hay una gran necesidad de que tengan comida, medicamento, estancia, aparte agua; de parte de las autoridades había un compromiso de apoyarnos y seguimos esperando que sea algo constante", expuso.

El pasado fin de semana los migrantes que se encontraban inscritos en las listas de espera para el asilo se manifestaron al borde del río Bravo, evidenciando que la aplicación CBP-ONE estaba saturada y que daba citas en otras fronteras muy alejadas de Reynosa.

"Esta problemática es por la desesperación y confusión de los migrantes; la gente debe conocer que Estados Unidos tiene un nuevo programa para el asilo, que es en línea. A pesar de que ya llevamos días trabajando, las familias se han topado con obstáculos, el idioma, la mala señal, que la plataforma está saturada", concluyó Silva.