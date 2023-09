Crean la esperanza a través de la acción

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS) se celebra anualmente el 10 de septiembre, por lo cual se llevan acciones encaminadas a la prevención durante todo el mes y está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio IASP y respaldado por la Organización Mundial de la Salud OMS, el tema que maneja este año el DPMP 2023 ¨CREAR ESPERANZA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN¨ refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este urgente tema de salud pública en donde todos estamos involucrados: familiares, amigos, compañeros de trabajo, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos.

A nivel local, la doctora Licet Cavazos Moreno, coordinadora de Medicina Preventiva de la Jurisdicción Sanitaria Número IV, dio a conocer que se cuenta con un departamento de Psicología en la Jurisdicción y con tres unidades en Reynosa que se encargan de llevar estos temas a través de los Cecosama (Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones).

Tenemos uno en la colonia Satélite, otro en La Curva, en el CAJ (Centro de Atención a la Juventud) ubicado en la colonia Aquiles Serdán; estas unidades cuentan con 9 psicólogos, distribuidos en los diferentes centros, en este caso son ellos los encargados de llevar a cabo las acciones sobre los deferentes temas como lo es el suicidio; los sicólogos llevan pláticas a escuelas secundarias, albergues, centros de rehabilitación, reparten material, llevan trípticos, citan a las personas a las diferentes unidades para darles seguimiento a quienes así lo requieran, refirió.

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Quiroga López, encargada de Salud Mental y Adicciones, también de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, nos dijo que el tener estos centros ubicados en diferentes puntos de la ciudad es precisamente para que no sea una limitante para que la gente pueda acudir por la distancia, el traslado, el costo, etc. y que pueda ser atendido con mayor facilidad y poderle brindar servicio y atención. Por otra parte nos comentó que dentro de las acciones que harán para celebrar el Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio, será una plática a nivel secundaria en donde brindarán información a los jóvenes sobre lo que es y cómo prevenir el suicidio, finalizó.

La Especialista en Salud Mental, Astrid Zapata Espinosa explicó que el objetivo de este día es crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo.