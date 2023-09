Pone SNTE ultimátum de cumplimiento a demandas: ´No se pagará nómina´: SET

Así como están presionando para que nos paguen para ir a trabajar, les vamos a exigir que nos paguen todo lo que nos deben el día 15 de septiembre. "Si no hay una respuesta vamos a ir el día patrio, nos vamos a juntar todos los maestros en donde vaya a estar el gobernador dando el Grito de la Independencia¨. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario general del SNTE en Tamaulipas

Al cumplir tres días de plantón en las oficinas sedes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), el pago de la primera quincena de abril no podría liberarse al no tener acceso a la información administrativa, advirtió Lucía Aimé Castillo Pastor.

Explicó que no se trata de un tema de represalia en contra de las manifestaciones de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado, sino por un tema meramente administrativo que está detenido, porque todo lo necesario está en las oficinas que tomaron los docentes.

"Sí (está en riesgo el pago), mientras más pasan los días y las horas esto se pone en más riesgo porque implica un proceso no tan corto, y gran parte de la información que se requiere para poder concluir el proceso está en las instalaciones de la Secretaría", dijo en entrevista.

Insistió que se necesita tiempo para determinar los montos que se le debe pagar a los maestros por las horas y jornadas laboradas, y a raíz del plantón y paro laboral en al menos cuatro mil escuelas del estado se le complica a la SET realizar los cálculos.

"Cada vez que vamos avanzando en el tiempo también ponemos en riesgo algunas situaciones que realmente sí tendrían algún impacto en las condiciones de atención a lo básico, que permite que a una familia o un trabajador continúe desempeñando su trabajo, y me refiero a que estamos muy próximos a tener que concretar el procesamiento de la nómina educativa, por ejemplo, y que hasta en tanto no tengamos acceso al edificio no podríamos continuar con un proceso que requiere", señaló.

Además, Lucía Aimé alertó que también se aplicarán los descuentos y sanciones que establece la Ley del Trabajo cuando los empleados no asisten a sus centros de trabajo sin una justificación bien fundamentada.

"Es correcto. Hay que aplicar la ley desde las escuelas que asistieron y llegaron a trabajar y tuvieron después la invitación para solicitar la suspensión de clases -ya estando en clases- y aquellos que definitivamente estuvieron con la afirmativa de invitar a la comunidad educativa a no activarlas".

Hay que aplicar la ley desde las escuelas que asistieron y llegaron a trabajar y tuvieron después la invitación para solicitar la suspensión de clases -ya estando en clases- y aquellos que definitivamente estuvieron con la afirmativa de invitar a la comunidad educativa a no activarlas¨. Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación

"COMETIERON SU ÚLTIMO ERROR", RESPONDE SNTE

La respuesta del SNTE a la secretaria de Educación fue clara: "Cometieron su último error", al señalar que no se someterán a las presiones que se han lanzado para que se levante el plantón con el riesgo de no liberar el pago de las quincenas de miles de maestros.

"¿Que no nos van a pagar? no chinguen, imagínense en estos tiempos ¿dónde está la mentalidad política? Si ustedes no regresan a clases no les vamos a pagar, como si ella pagara. Cada error que cometa, para nosotros son puntos a favor", dijo en tono de burla el dirigente sindical Rodríguez Treviño. Aseguró que, incluso, padres de familia se han sumado a la manifestación para que se liberen los pagos, se destraben plazas, se entreguen derechos de antigüedad, entre otras conquistas sindicales.

AMENAZA DE ´REVENTAR´ GRITO DE INDEPENDENCIA

Adelantó que de no obtener solución a más tardar el 15 de septiembre a sus demandas, se trasladarán a Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador Américo Villarreal Anaya que los escuche cuando vaya a dar el Grito de Independencia.

"Así como están presionando para que nos paguen para ir a trabajar, les vamos a exigir que nos paguen todo lo que nos deben el día 15 de septiembre. "Si no hay una respuesta vamos a ir el día patrio, nos vamos a juntar todos los maestros en donde vaya a estar el gobernador dando el Grito de la Independencia".

Así, le dio el ultimátum al Gobierno del Estado para resolver sus peticiones, o tomarán la Plaza del 15 y Palacio de Gobierno.